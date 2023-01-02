У Києві пам’ятник Пушкіну втратив обличчя: що сталося (фото)

У Києві пам’ятник російському поетові Олександру Пушкіну кардинально змінив свій зовнішній вигляд. На бронзовий пам’ятник, який розташований на проспекті Перемоги, невідомі активісти одягнули целофановий пакет та прикріпили листок з портретом українського письменника Михайла Коцюбинського. Тим самим, вони натякають, кому тут краще поставити пам’ятник.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.

Люди, які проходять в парк з цікавістю роздивляються новий образ поета.

Зазначимо, що демонтувати пам’ятник столична влада обіцяє ще з травня минулого року, але цього так і не було зроблено.

У жовтні 2022 року активісти розмалювали постамент пам’ятника гаслами з вимогою демонтувати його. Але й це ніяк не допомогло.

Як пояснили сайту ТСН. ua у Київраді, для того щоб прибрати пам’ятник Пушкіну, необхідно аби Міністерство культури зняло з бронзового поета статус пам’ятника національного значення, а Департамент хорони культурної спадщини розробив проєкт його демонтажу.

Поки це не зроблено, активісти продовжують свої акції і розмальовують пам’ятник. З прізвища поета декілька років тому відбили букву "П" і тепер він "ушкін".

До слова, депутати зазначають, що пам’ятник Пушкіну можна перемістити для зберігання до Національного музею "Київська картинна галерея". Тут він стане наочним прикладом радянської монументальної пропаганди.

Між тим, місцеві мешканці самостійно вже перейменували парк Пушкіна. До таблички на вході хтось додав "правки", тепер замість Пушкіна парк став імені Птушкіна, відомого блогера, мандрівника і телевізійного ведучого. Як жартують місцеві, пан Птушкін зробив для Києва значно більше, ніж поет Пушкін.

Нагадаємо, у Київ прийшло аномальне потепління, містяни навіть помітили метеликів та квітучу сакуру.

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