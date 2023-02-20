Візит Байдена до Києва: у поліції пояснили, коли зникнуть затори

Сьогодні зранку, 20 лютого, у Києві перекрили центр міста.

В поліції Києва повідомили, що єдиного списку вулиць в столиці, по яких буде перекриватися рух транспорту наразі немає, оскільки вулиці постійно змінюються.

"Перекриваються різні вулиці. Можемо точно сказати що в Печерському та Шевченківському районах сьогодні буде ускладнений рух транспорту та перекриття вулиць. Точні терміни не відомі. Це може бути протягом усього понеділка", - повідомили сайту ТСН.ua в поліції Києва.

Киянам радять користуватися метрополітеном, щоб не стояти в заторах.

Нагадаємо, у місті утворилися затори. Наприклад, автомобілі стоять від ст. м. "Святошин" до станції "Нивки" та й далі. Обмежено рух маршруту швидкісного трамвая.

Жителі Києва повідомляють про перекриття руху біля посольства США. Від посольства до ст. м. "Берестейська" паркування заборонено.

Повідомляють, що на Повітрофлотський міст не пускають.

Згодом стала відома причина заторів - до Києва були Джо Байден та ізраїльська делегація.

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