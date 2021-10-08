У Києві під час будівництва метро пошкодили каналізацію: сотні мешканців живуть над нечистотами в підвалі

У Києві під час будівництва метро пошкодили каналізацію: сотні мешканців живуть над нечистотами в підвалі

Люди скаржаться на нестерпний сморід.

На столичному Подолі коли будували метро, пошкодили каналізаційний колектор у двох десятиповерхових будинках. Тепер мешканці сотень квартир живуть над нечистотами, бо вони замість каналізації течуть до підвалу.

Що кажуть мешканці та чим небезпечна ситуація з каналізацією, про це розповіли у сюжеті "Сніданку з 1+1".

Це вулиця Полкова у Подільському районі Києва. За одним з парканів вже два роки будують метро. Утім, під час цього будівництва пошкодили два каналізаційні колектори. Тепер два будинки живуть без каналізації. Так, вже пів року все, що мало б бути в каналізації, стікає до підвалу житлового будинку.

Галина живе на шостому поверсі. "Підвали всі затоплені. Тут комарів стільки, що зверху донизу не можна було пройти. Дихати не можна", - каже жінка. Ліфт у будинку не працює. А через хворобу такі походи на шостий поверх для неї стають справжніми тортурами.

Олена із родиною живе поверхом вище. Сморід дістається і туди, тому жінка намагалась його позбутися: "Двері уплотнили, щоб запах не йшов. Але запах такий єдкий, що дитина цим постійно дихає".

Саме тому люди ініціювали групу, з якою звертаються до державних структури за допомогою. "Голова району звернувся до метрострою. М'яко кажучи - відписалися. Звернулися до каналізаційних мереж. Там кажуть, мовляв припис виписали. Нікому ця ділянка не потрібна", - каже мешканець будинку Юрій.

Будівельники метро зламали каналізацію: тепер мешканці сотень квартир живуть над нечистотами

Річ не лише в тому, що від нечистот у підвалах сморід, а волога руйнує фундамент. Габаритна техніка ще й розбила дорогу.

"Сніданок" написав запит до Київської міської держадміністрації. Письмово нас запевнили: підвал очищують і викачують з нього всі нечистоти. "Найближчим часом будуть розпочатi роботи з вiдновлення демонтованої дiлянки зовнiшнього каналiзацiйного трубопроводу", - йшлося у листі. Утім, на власні очі ми побачили зовсім іншу картину.

Дихати таким повітрям не просто неприємно, а ще й небезпечно, каже біохімік Гліб Рєпіч. "Каналізаційний газ впливає смертельно. Це суміш вуглекислого газу, сірководню та амоніаку, кожен з яких окремо вже є смертельним" - наголосив він.

Наприклад, амоніак подразнює дихальні шляхи. "Другий інгредієнт - це сірководень. Його запах знають всі - це запах тухлих яєць. Сірководень водночас є дуже токсичним газом. Навіть невеликі його концентарції можуть бути смертельними. Сірководень блокує наші ферменти, якщо їх зруйнувати, то орагнізм працювати не буде", - каже біохімік.



Голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко каже: цю ситуацію під силу вирішити лише владі. Часто затягують, адже немає коштів. "Ця підрядна організація наймалась для одних робіт, а пошкодили колектор. Ви розумієте, що це ж окремі роботи. Чи є кошти у підрядника, чи є люди, чи є у них фах цю роботу робити? Чи не потрібно буде КП проводити окремий тендер", - пояснив він.



Що стосується зіпсованих підвалів, то мешканці мають повне право вимагати капітального ремонту. Це їхня приватна власність і нанесли прямі збитки їхньому майну.

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