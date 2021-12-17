У Києві під Радою нині спекотно: ФОПи перекрили Грушевського, поліція чинить їм опір

У Києві під Радою нині спекотно: ФОПи перекрили Грушевського, поліція чинить їм опір

Затори утворилися на вулицях Грушевського та Інститутській.

Сутички з поліцією та перекрита вулиця Грушевського: у центрі Києва вже вдруге за цей тиждень мітингують дрібні підприємці. З традиційними вимогами - відтермінувати запровадження касових апаратів.

Про це повідомляє журналіст ТСН Олександр Загородний.

Через мітинг ФОПів рух у центрі Києва ускладнений.

Затори утворилися на вулицях Грушевського та Інститутській.

Мітингувальники спочатку були на площі Конституції, палили фаєри. А до зіткнень з поліцією дійшло, коли мітингарі вийшли на проїжджу частину дороги.

Одного чоловіка правоохоронці винесли просто на руках, ще одна дівчина постраждала, кажуть, що вона підвернула ногу під час сутичок. Зараз на вулиці спокійно, але під'їзд до ВР перекрили правоохоронці.

До слова, Верховна Рада сьогодні проведе позачергове засідання, на якому розглянуть законопроект 6376 (щодо відтермінування застосування касових апаратів (РРО) малим бізнесом).

Нагадаємо, що у грудні ФОПам і найнятим працівникам виплатять ще "весняну" карантинну допомогу.

У центрі Києва мітингують дрібні підприємці – перекрили вулицю Грушевського | Новини України

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