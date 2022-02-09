У Києві під вагою 9-тонного верстату загинув робітник, що його встановлював

У Києві під вагою 9-тонного верстату загинув робітник, що його встановлював

Вижити у чоловіка не було жодного шансу.

У столиці верстат вагою понад 9 тонн розчавив чоловіка, який разом із напарником його встановлював.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Саме зараз закінчились слідчі дії на підприємстві, де сталась трагедія. Напередодні сюди привезли новий верстат, який мав би різати метал. І сьогодні кілька робітників мали його встановити. Але під час робіт пристрій, який перевищує людський зріст і важить понад 9 тонн, впав на бік і поховав під собою чоловіка.

Медики, які прибули на виклик, лише констатували смерть. А двом бригадам рятувальників знадобилось чимало часу, щоб звільнити тіло загиблого.

Поблизу Південного мосту в індустріальному районі чоловіка розчавило на смерть | Новини Києва

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