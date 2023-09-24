У Києві підпалили "Котохату": все, що відомо про пожежу у притулку для котів (фото, відео)

У столиці на Теремках невідомі підпалили "Котохату" – місце, де годували, лікували та допомагали котам.

У Києві на Теремках, за адресою Заболотного, 76а, ввечері 23 вересня, невідомі підпалили відомий притулок для котів "Котохата" – внаслідок пожежі загинуло щонайменше сім котів. За словами очевидців, перед пожежою пролунало три вибухи.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про підпал притулку.

Мешканці, які побачили пожежу у "Котохаті", одразу викликали рятувальників. На місце приїхала поліція і пожежні служби.

Спочатку місцеві Telegram-канали повідомляли, що внаслідок пожежі загинуло приблизно 60 тварин, які проживали у притулку. Проте пізніше стало відомо, що частина тварин врятувалась – бо не були у приміщенні на момент вибуху.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Десятки котів згоріли живцем! Вибухи у прихистку в Києві!"

"Не всі коти перебували у будівлі, багато з них зараз ходить у дворі навколо втраченого мешкання", - розповіли очевидці.

Рятувальники, які працювали на місці події, намагалися врятувати котенят. Деяких котів вдалося винести.

Наслідки пожежі у "Котохаті" на столичних Теремках / Фото: скриншот

Наслідки пожежі у "Котохаті" на столичних Теремках / Фото: скриншот

Наслідки пожежі у "Котохаті" на столичних Теремках / Фото: скриншот

Притулку для котів погрожували неодноразово

Жінка, яка опікується "Котохатою", раніше вже повідомляла про погрози і писала заяву до поліції. Вона опікується цим імпровізованим притулком вже близько п'яти років.

Що кажуть свідки про пожежу

Як розповіла в ефірі "Сніданок з 1+1" очевидиця Тетяна, пожежа була масштабна – вогонь був вище дерев.

"Я почула три вибухи, один був дуже потужний і два більш слабеньких. Я думала, це хлопці наші працюють, не звернула уваги. Коли відчула запах горілого, вийшла на балкон та побачила, що тут таке сталося. Я одразу спустилась, і поки прийшла, вже пожежники були на місці, вже тушили і дуже багато людей було. Вогонь був вище дерев", - пригадує жінка.

За словами ще одного свідка Олени Плаєвої, близько 12 ночі вони відчули запах диму.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "У Києві згорів притулок разом з десятками котів!"

"Я глянула у вікно, бойлерна (місце, де розташований притулок - ред.) почала горіти. Ми пішли туди. Я почала рятувати кішок, які ховалися у кущах. До двох годин ночі шукали кішок, щоб їх десь прилаштувати", - розповіла жінка.

Очевидці припускають, що на територію притулку могли кинути "коктейль Молотова".

Поліція відкрила кримінальне провадження

Столичні поліцейські розпочали розслідування за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна, що спричинило тяжкі наслідки.

За даними правоохоронців, внаслідок пожежі у притулку загинуло сім котів, інших вдалось врятувати. Тривають слідчі дії, поліція наразі з’ясовує всі обставини події.

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