У Києві після масованої ракетної атаки невідомі запустили салют (відео)

Комусь було дуже весело у Дарницькому районі столиці.

У Дарницькому районі Києва невідомі запустили салют. І це після масованого ракетного обстрілу 29 грудня.

У поліції Києва нам розповіли, що їм надійшло декілька викликів від громадян.

"Поліцейські виїхали на місце, але зловмисників там не виявили", - розповіли сайту ТСН.ua в поліції Києва.

Можна собі уявити, що буде в місті на Новий рік, коли такі зловмисники почнуть запускати феєрверки.

В поліції нагадують про заборону використання піротехнічних виробів під час дії воєнного стану.

"Порушникам, які ігноруватимуть обмеження може загрожувати як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Поліцейські разом з іншими профільними службами перевіряють дотримання законодавства щодо реалізації піротехніки на ринках та у роздрібно-торговельних мережах. Рішення стосується як фізичних, так і юридичних осіб, зокрема суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері ресторанного господарства, громадського харчування, розважальних закладів тощо", - йдеться у повідомленні.

Статті, які передбачають покарання за реалізацію чи використання піротехнічних засобів відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України:

ст. 164 КУпАП - порушення порядку провадження господарської діяльності;

ст. 173 КУпАП - дрібне хуліганство;

ст. 182 КУпАП - порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил дотримання тиші в населених пунктах і громадських місцях;

195-6 КУпАП - порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів;

296 ККУ – хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом.

Нагадаємо, у Києві 29 грудня під час повітряної тривоги спрацювала ППО, але уламкии збитої ракети пошкодили приватну будівлю в Дарницькому районі.

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