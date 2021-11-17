У Києві Південний міст знову збираються закрити на капітальний ремонт: чому роботи проводять так часто і не якісно

У Києві Південний міст знову збираються закрити на капітальний ремонт: чому роботи проводять так часто і не якісно

Кількість капітальних ремонтів на цьому шляхопроводі вражає.

Наступного року Південний міст столиці збираються знову закрити на капітальний ремонт. Знову хочуть ремонтувати деформаційні шви та змінити дорожнє покриття. Та, як виявилось, за останні роки, такі роботи вже зроблені. І на деякі навіть є гарантія.

Про те, чому так часто і так не якісно ремонтують мости у Києві – 17 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Слід зазначити, що кількість капітальних ремонтів на цьому шляхопроводі вражає. Так, від 2015 року, за документами, тут відремонтовано дорожнє покриття, замінено іржаві парапети та відновлені деформаційні шви.

Адвокат Олександр Черних вивчив тендери на ремонт цього мосту. З’ясував, що одні і ті ж роботи оплачували щонайменше по два рази. Інколи більше. Приміром, у 2015-му Компанія "Тільман Інженірінг" виграла тендер на ремонт деформаційних швів. На її рахунок із бюджету міста переказано майже сім мільйонів. Далі ці гроші перейшли на рахунки зернотрейдерів. "Тільман" оголосила процедуру банкрутства і закрилась. КМДА оголосила новий тендер.

"КМДА навіть не заявилась як кредитор в цю процедуру банкрутства. Тобто у них проблем із Південним мостом у 2017 році не було, хоча від 2017 року починаються проведення нових тендерних процедур на ремонтування відремонтованого", - зазначив Черних.

І так по колу. Змінюються лише суми на роботи. Крайній тендер відбувся у березні. Стартували зі ста сорока мільйонів гривень. Зрештою збільшили до двохсот. Ремонт мали почати у вересні, але через неназвані причини – перенесли на березень 2022 року.

Південний міст столиці знову збираються закрити на капітальний ремонт | Новини Києва

Микола Дьомін, який працював над проєктуванням Південного мосту, наголошує, що згідно з нормами, закладається споруда щонайменше на 100 років. Але все це може відбутися лише вразі нормальної експлуатації.

"Мені доводилося в Штатах бачити, як це роблять. Там щодня інженер проходить з робітником, який несе відерце з розчином, кельма та й найменшу тріщинку, таку волосяну, одразу затирає, бо далі вона перетворюється на проблему", - пояснює він.

Тим часом, на запит про проведення ремонтних робіт, в "Київавтордорі" підтвердили, що ці ремонти справді проводили. Також на наступний рік заплановано ще один капітальний. Його мають зробити до початку 2023 року, тому що далі в планах реконструкція моста Патона. Він якраз вчергове обсипався минулої п'ятниці. Через рік цю артерію мають зупинити повністю.

Нагадаємо:

Мости Києва перебувають в аварійному стані. Про це свідчать результати перевірок, які проводили інженери після часткового руйнування Шулявського шляхопроводу. Про це розповів мер Києві Віталій Кличко. Він наголосив, що кожного дня молиться за те, щоб на мостах Києва не сталося аварійних ситуацій .

. Варто зауважити, що мер Києва Віталій Кличко звільнив заступника голови КМДА Олександра Густєлєва. Причиною цього стало затягування будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

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