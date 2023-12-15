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У Києві почалась пожежа на Позняках: дим видно з різних куточків міста (відео)

Автор
Олександр МарущакОлександр Марущак
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У Києві почалась пожежа на Позняках: дим видно з різних куточків міста (відео)

Пожежа на Позняках / Фото: "Киев Сейчас"

Пожежа незначна, але кияни налякані, бо дим видно дуже далеко.

У Києві почалась пожежа, з різних куточків міста видно дим. 

У поліції ТСН.ua повідомили, що пожежа почалася у Дарницькому районі на вулиці Причальній, 1/5.

"На території будівництва ЖК Great виникло загорання в будівельному вагончику розміром 5х6", - уточнили у поліції.

Пожежа незначна, але кияни налякані, бо дим видно дуже далеко.

У Києві почалась пожежа на Позняках: дим піднімається до самого неба

У Києві почалась пожежа на Позняках: дим піднімається до самого неба

Нагадаємо, у Києві евакуювали понад 700 дітей і дорослих через пожежу у спеціалізованій школі №185 імені Володимира Вернадського у Святошимнському районі.

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Дата публікації
Перегляди
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