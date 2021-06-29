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У Києві почалася гроза, падає град, оголошено перший рівень небезпечності: фото, відео

У Києві почалася гроза, падає град, оголошено перший рівень небезпечності: фото, відео

ТСН.ua

Перед Жулянським мостом упав рекламний борд через сильний вітер.

У Києві почалася гроза, падає град.  Шквали вітру 15-20 м/с.

Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Водії скаржаться на погіршення видимості на дорогах через зливу.

Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

 

У Києві град

Опубліковано Svitlana Neschetna Вівторок, 29 червня 2021 р.

Перед Жулянським мостом упав рекламний борд через сильний вітер.

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"Киев Сейчас"

На щастя, ніхто не постраждав.

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Поради рятувальників під час грози

Киян та гостей міста закликають бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

  • усі вікна будинків треба щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то слід триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередавання, дерев;
  • у разі сильного вітру варто сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
  • слід уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Департамент муніципальної безпеки КМДА закликає у разі падіння дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Під час інтенсивних дощів – на місцях можливих підтоплень чергуватиме додаткова спецтехніка.

Для ліквідації наслідків негоди "Київавтодор" має 73 одиниці спецтранспорту і спецзасобів. У тому числі, мотопомпи, гідромонітори, насосні станції.

У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах, киянам та гостям міста радять звертайтесь до цілодобової диспетчерської КК "Київавтодор" за тел.: 284-74-19.

Раніше повідомлялось, що градом засипає місто Бровари під Києвом.