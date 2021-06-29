У Києві почалася гроза, падає град, оголошено перший рівень небезпечності: фото, відео

У Києві почалася гроза, падає град, оголошено перший рівень небезпечності: фото, відео

Перед Жулянським мостом упав рекламний борд через сильний вітер.

У Києві почалася гроза, падає град. Шквали вітру 15-20 м/с.

Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Водії скаржаться на погіршення видимості на дорогах через зливу.

Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

Перед Жулянським мостом упав рекламний борд через сильний вітер.

"Киев Сейчас"

На щастя, ніхто не постраждав.

Поради рятувальників під час грози

Киян та гостей міста закликають бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків треба щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то слід триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередавання, дерев;

у разі сильного вітру варто сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

слід уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Департамент муніципальної безпеки КМДА закликає у разі падіння дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Під час інтенсивних дощів – на місцях можливих підтоплень чергуватиме додаткова спецтехніка.

Для ліквідації наслідків негоди "Київавтодор" має 73 одиниці спецтранспорту і спецзасобів. У тому числі, мотопомпи, гідромонітори, насосні станції.

У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах, киянам та гостям міста радять звертайтесь до цілодобової диспетчерської КК "Київавтодор" за тел.: 284-74-19.

Раніше повідомлялось, що градом засипає місто Бровари під Києвом.

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