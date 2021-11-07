У Києві почали розчищати й укріплювати річку Почайна, в якій князь Володимир хрестив Русь: відео

Згодом уздовж історичної річки, на місці якої ще кілька років тому хотіли побудувати трасу, з'явиться парк.

Історична річка Почайна, в якій князь Володимир хрестив Русь, отримує друге життя: водойму почали розчищати, укріплювати та вивільняти з бетонних колекторів.

За кілька років навколо неї має вирости великий пішохідний парк, хоча зовсім нещодавно Почайна могла взагалі зникнути, йдеться 6 листопада в сюжеті ТСН 19:30.

Почайну навіть з висоти побачити непросто. Річка тягнеться тоненькою ниткою крізь промзону. Натрапити на неї випадково під час прогулянки теж навряд вийде - навколо густі чагарники та паркани підприємств.

Водночас два тижні тому водойму почали вивільняти з-під бетонних конструкцій, які сковували її впродовж останніх 70 років.

Поки що триває лише перша черга будівництва: русло чистять та розширюють, а замість бетонних схилів берег укріплюють кам’яними габіонами. До фіналу ж робіт за підрахунками доведеться демонтувати 900 тон бетону.

А ще кілька років тому тут могли побудувати трасу. В той час водойма навіть не мала назви. Про те, що непоказний потічок є славнозвісною Почайною довідалася місцева ентузіастка Белла Моріна, яка тижнями шукала старі карти русла річки в науковій бібліотеці.

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"Кияни вважали, що Почайна зникла, що десь вона протікає під вулицею Почайнинською, але це не так. Почайна - це водна система з шести озер та малої річки, до неї відноситься гавань, але гавань відрізали в 30-х роках", - каже вона.

Кілька років бюрократичної тяганини - і водоймі повернули історичну назву. Ще кілька років - і місцева влада дозволила збудувати тут парк з пішохідними та велодоріжками, містками, дитячими майданчиками і пірсами.

Його територія протягнеться від проспекту Бандери до озера Вовкуватого. На території буде кілька об’єктів з посиланням на історію місця та річки, зокрема великий хрест, як символ того, що саме в Почайній хрестили Русь.

Загальна вартість проєкту сягає 200 мільйонів гривень, 40% з яких вже виділило місто. Якщо з фінансуванням не буде перебоїв, то новим парком кияни зможуть прогулятись вже за три роки.

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