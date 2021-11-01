У Києві почав діяти єдиний швидкісний режим: які ще нововведення з’являться на українських дорогах

У Києві почав діяти єдиний швидкісний режим: які ще нововведення з’являться на українських дорогах

Їхати швидше дорогами Києва – знову 80 - дозволять вже навесні, 1 квітня.

Відсьогодні у столиці запроваджено єдиний швидкісний режим. Тепер можна розганятися максимум до 50 кілометрів за годину. На семи ділянках, де було дозволено їхати 80 - за ніч мали прибрати відповідні знаки.

Які ще нововведення з’являться на українських дорогах - 1 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Вже кілька років поспіль дорожники змінюють дозволену швидкість саме 1 листопада через погіршенням погодних умов у зимовий період. До цього розігнатися до 80 можна було зокрема на Набережному, Наддніпрянському та Столичному шосе, проспектах Бажана та Шухевича та ще на кількох ділянках, де є по кілька смуг і відсутні наземні переходи. Деякі водії кажуть - 50- це заповільно для магістралей.

Їхати швидше дорогами Києва – знову 80 - дозволять вже навесні, 1 квітня. І якщо знаки швидкості сьогодні у столиці демонтують, то нові дорожні вказівники ось-ось з’являться – по всій країні. Урядовці оновили правила дорожнього руху.

"Ми їх просто доповнили тими фразами і термінами, які наболіли і напрацювалися за останні роки", - пояснює очільник управління експлуатації та безпеки руху "Укравтодора" Олег Федоренко.

Новини Києва: у місті тепер можна розганятися максимум до 50 км/год

В "Укравтодорі" розповідають: невдовзі на дорогах з’являться нові знаки – і для електромобілів і для вантажівок і для пішоходів. Але найбільше змін стосується велосипедистів: додали визначення: велосипедна доріжка, велосипедна смуга, велосипедний переїзд.

"В окремих випадках може бути виділено велосипедну смугу в місці розташування смуги для громадського транспорту, що є ноу хау – раніше такого не було", - розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Тепер, якщо буде встановлений знак не лише пішохідний перехід а й велосипедний – водій двоколісного зможе переїжджати дорогу, а не котити транспорт, як зараз. Також водії побачать нову розмітку – про заборону паркування, місця зупинки трамвая чи попередження щодо "лежачих поліцейських".

А ось пішохідні переходи на жвавих дорогах обіцяють робити діагональними – щоби пішохід не йшов прямо і був змушений повертати голову у бік руху транспорту. У поліції кажуть – правила змінили для того, щоби привести наші норми - у відповідність до міжнародних норм і додати українські напрацювання за останні роки.

А от що поки залишається незмінним - то це штрафи за порушення правил дорожнього руху.

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