У Києві поховали Кравчука: як проходила церемонія прощання та хто прийшов віддати шану першому президенту

У Києві відбувся похорон першого президента України Леоніда Кравчука.

У вівторок, 17 травня, в "Українському домі" на Європейській площі в столиці відбулася церемонія прощання з експрезидентом Леонідом Кравчуком. Поховали його на Байковому кладовищі столиці.

Як проходило прощання з першим президентом - у матеріалі ТСН.ua.

Де проходила церемонія прощання

Церемонія прощання розпочалася у Національному центрі "Український дім" об 11:00.

На центральному вході тіло першого президента зустрічали мер Києва Віталій Кличко, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, ексспікер Верховної Ради Олександр Мороз, а також брати Ігор і Григорій Суркіси. В руках усі тримали букети червоних троянд.

Фото: ТСН

На вході до "Українського дому" розмістили фотографії Леоніда Кравчука. Біля однієї з світлин була його цитата: "Україна для мене все разом: і минуле, і теперішнє, і майбутнє, і життя, і смерть. Без України буття порожнє, почуття пусті, розум згаслий".

Також почепили плакат, де зафіксовано момент присяги першого президента. До слова, інавгурація Кравчука відбулася 5 грудня 1991 року.

Солдати несуть труну Леоніда Кравчука. / Фото: Associated Press

Зустрічала Леоніда Макаровича почесна варта. Труну, огорнуту в синьо-жовтий прапор, заносили військові. Під час цього лунала "Мелодія ля-мінор" Мирослава Скорика. Під цю композицію труну з тілом виносили з національного центру після церемонії прощання, яка тривала понад три години.

У Києві відбуваєтьсся прощання з Леонідом Кравчуком - першим президентом України

Хто прийшов попрощатися з першим президентом

На церемонію прощання з Леонідом Кравчуком прийшло безліч людей, щоб ушанувати його пам'ять. Перед національним центром та в приміщенні вишикувалася велика черга з киян та гостей міста. Багато з них прийшли з квітами у руках. До слова, через підвищені заходи безпеки людей під час входу оглядали військові.

На церемонії прощання були присутні родичі та друзі Леоніда Кравчука.

Фото: УНІАН

Віддати шану експрезидентові прийшли колишні та чинні високопосадовці, громадські діячі. Серед них мер Києва Віталій Кличко, колишній голова парламенту Олександр Мороз, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, брати Суркіси, міністр оборони Олексій Резніков, колишній очільник Міноборони Олександр Кузьмук, ексміністр закордонних справ Володимир Огризко.

На церемонію прощання до "Українського дому" чинний президент Володимир Зеленський прийшов разом із дружиною Оленою. В руках подружжя тримало квіти. Президент і перша леді були одягнуті у траурний чорний одяг. Вони поклали квіти та віддали шану колишньому главі держави.

"Леонід Макарович був тією людиною, до якої можна було звернутися по мудру пораду. Він завжди чув і розумів прагнення людей навіть у найважчі моменти для нашої країни. Його внесок у формування незалежної України неоціненний. Як і зусилля з визнання нашої держави рівноправним учасником світових процесів і подолання наслідків тоталітаризму. Впевнений, безцінний досвід Леоніда Макаровича допоможе нам у перемозі над агресором і розбудові сильної, мирної, європейської держави Україна", – сказав Володимир Зеленський.

Фото: Офіс Президента України

Фото: Сайт президента України

У Києві попрощалися з Леонідом Кравчуком

Віддали шану першому очільникові країни Кравчукові його наступники: експрезиденти Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

Фото: ТСН.ua

Де поховали Кравчука

Колишнього українського президента поховали на Байковому кладовищі в Києві. Його могила розміщена на центральній алеї - на ділянці біля могили ексмера столиці Олександра Омельченка. До слова, поблизу поховані експрем'єр України Юхим Звягільський та хореограф Григорій Чапкіс.

Після церемонії прощання тіло Кравчука везуть на Байкове кладовище

Фото: ТСН.ua

Фото: ТСН.ua

Прощання відбулося за участі родини Леоніда Кравчука на Байковому кладовищі. Відспівування проводив митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній.

На Байковому кладовищі поховали першого президента України Леоніда Кравчука

Спогади про першого президента

Під час прощання з Леонідом Кравчуком чинні та колишні політики, а також громадські діячі поділилися спогадами про нього.

Третій президент України Віктор Ющенко:

"З великою шаною і повагою згадую Леоніда Макаровича. Я переконаний, що йому буде і належний пам'ятник, бо дуже важливо, щоб ми пам'ятали у слові "пам'ятник" корінне слово "пам'ять". Коли ми об'єднані однією пам'яттю - ми непереможна нація".

Спогади про Кравчука: "Я з великою шаною і повагою згадую Леоніда Макаровича" – Віктор Ющенко

П'ятий президент України Петро Порошенко:

"Від нас іде не просто людина, а ціла епоха. І мені дуже шкода, що Леонід Макарович не дожив до нашої перемоги. Бо ми не маємо жодного сумніву, що перемога в цій жахливій російській агресії буде за нами. Він вірив в Україну, робив все для укріплення України, і нехай Господь пошле йому Царство Небесне".

Міністр оборони Олексій Резніков:

"Я дуже добре пам’ятаю, як під час одного з засідань Борис Гризлов там вчергове з якоюсь промовою повчальною виступив. Леонід Макарович не витримав. Дипломатичний стиль трошки відклав в сторону і сказав: "Знаєте що? Я Вам хочу нагадати, Борисе В'ячеславовичу, що ми вже давно не в Радянському Союзі і давно вже не під Кремлем. Ми незалежна Україна. Тому не треба нам тут розказувати, що і як ми маємо робити". Леонід Макарович міг врізати. Так толерантно, але врізати. Потім, коли в нас вимикалися камери екрану на перерву, Леонід Макарович міг собі дозволити вийти і сказати: "А теперь, выражаясь высокой русской словестностью: "Пошли они…", і далі за рускім кораблем. Отакий був Леонід Макарович: дуже легкий, дуже залучений в справу, неймовірно переживав.

На останньому засіданні, під час якого він брав участь, він повідомив, що буде робити операцію на серці. Коли сталася агресія, від нього вже почали приходили привітання: тримати стрій, що все буде Україна. Він дуже переживав і передавав нам всім, щоб ми трималися, що ми точно переможемо".

Спогади про Кравчука: "Леонід Макарович міг врізати. Так толерантно, але врізати" - Олексій Резніков

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук:

"Попрощалися з Українцем з Великої Літери, Патріотом, Державником, першим Президентом України Леонідом Макаровичем Кравчуком. До останніх днів свого життя він працював на благо України, вболівав за Батьківщину своїм великим серцем. Людина-епоха пішла у вічність, але він заслужив, щоб його ім’я було вписане великими літерами в нашу історію".

Мер Києва Віталій Кличко:

"Леонід Макарович - це історія, це фундамент країни. Все переживав за країну. Але COVID і вік… Історія Кравчука залишиться назавжди в серцях українців".

Спогади про Кравчука: "Леонід Макарович – це історія, це фундамент країни", - Віталій Кличко

Колишній спікер Верховної Ради Олександр Мороз:

"Людина вміла знайти компроміс у складних ситуаціях. Я пригадую, коли йшлося про підписання Акту про незалежність, то з яких боків до нього не підходили. Він прислухався до різних думок, але при тому і проводив свою лінію. Він був не просто людиною-компромісом, а людиною, яка вміла чути інших".

Спогади про Кравчука: "Людина вміла знайти компроміс у складних ситуаціях", - Олександр Мороз

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль:

"Сьогодні прощалися з першим президентом незалежної України Леонідом Кравчуком. Він був серед тих, хто закладав фундамент державності нашої країни у 1991 році й протягом життя допомагав його зміцнювати. Усіх нас із ним об'єднувало бажання жити в незалежній і суверенній Україні. І ми обов'язково захистимо це наше право. Спочивайте з миром, Леоніде Макаровичу".

Патріарх Філарет:

"Якби не Леонід Кравчук, то України не було б, як незалежної держави. А якби не було незалежної держави, то не було б і незалежної церкви. Тому незалежність церкви пов'язана з незалежністю держави. В цьому відношенні Леонід Макарович відіграв дуже важливу роль".

Спогади про Кравчука: "Леонід Макарович відіграв дуже важливу роль", - Філарет

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак:

"Леонід Макарович Кравчук був справжнім патріотом України, мудрим, мав чудове почуття гумору. Пишаюся знайомством".

Радник голови МВС Антон Геращенко:

"Це особистість не тільки українського масштабу, а й світового. Ми з ним познайомилися 2014-го на одному з українських ток-шоу. Після того тепло спілкувалися. Я звертався до нього по пораду. Він іноді звертався по якусь допомогу. Ми з ним мисливці. Бували на полюванні. Він був дуже розумною і зваженою людиною. Я в нього навчився, як спокійно ставитися навіть до складних ситуацій. У нього чудове почуття гумору. Він завжди міг пожартувати, усміхнутися, й атмосфера повністю змінювалася".

Спогади про Кравчука: "Ми ходили на полювання разом", - Антон Геращенко

Нагадаємо, Леонід Кравчук був першим президентом України 1991-1994 років. 5 грудня 1991 року Леонід Кравчук на перших президентських виборах в незалежній Україні набрав 61,6% голосів та обійняв посаду глави держави. Саме Леонід Макарович 8 грудня того ж року, разом з тодішнім президентом РФ Борисом Єльциним та головою Верховної Ради Білорусі Станіславом Шушкевичем підписав угоду про припинення існування СРСР.

Він помер 10 травня після тривалої реабілітації в Німеччині. Влітку 2021 року переніс операцію на серці, після чого довго відновлювався.

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