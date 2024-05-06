У Києві поліція пересіла на коней: де патрулюватимуть (фото, відео)

На патрулювання столичних вулиць вийшли кінні екіпажі. Поліцейських на жеребцях можна побачити в паркових зонах і зонах відпочинку, бо кавалеристи партулюватимуть лише ті місця, куди на авто не дістатися.

Що коні беруть із собою на патрулювання та що їм найбільше заважає працювати – в матеріалі кореспондентки ТСН Інни Боднар.

Коні "Принц" і "Паскаль" вийшли на патрулювання в Києві. Кінь "Принц" родом з Харкова, до життя у Києві він ще звикає. Харківські патрульні коні поповнили київський колектив після повномасштабного вторгнення. І наразі кінний патруль діє лише у столиці. В ньому 12 коней. і всі чоловічої статі. Перед виходом на зміну жеребчики їдять, їх причісують та одягають в амуніцію. На патрулювання з собою беруть: кийок, аптечку, планшет і рушник. Останнє, щоб протирати піт з коня.

Кінний патруль

На сигнал повітряної тривоги тварини не реагують. Патрульні-кавалеристи зізналися, що подумували і про свою сирену, щоб її вмикати, коли женуться за правопорушником.

Серед досягнень кінного патруля – знайдена в лісі загублена дитина та евакуація травмованого відпочивальника. А скількох наркоманів доганяли, то й не перерахувати. Кінні патрулі чергують у столиці в парках і зонах відпочинку, куди на авто не дістатися. На великодні свята, кажуть у поліції, вийдуть у посиленому складі.

"Поряд з конями є мотопатрулі, велопатрулі. Відновлюються всі види альтернативного патрулювання. Коняча зміна на патрулі – до шести годин", – каже перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Швидко пересуватися маршрутом коням не вдається. На шляху весь час – охочі погладити. Кінними патрулями буде час насолодитися, бо вони патрулюватимуть аж до осені.

У Києві запрацювали кінні патрулі

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Нагадаємо, в Україні відновлюють популяцію унікальних тварин, які були за часів Київської Русі.

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