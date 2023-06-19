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У Києві помітили лосеня на стадіоні: експерт пояснив, чи потрібна допомога тварині (фото, відео)

Автор
Олександр МарущакОлександр Марущак
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У Києві помітили лосеня на стадіоні: експерт пояснив, чи потрібна допомога тварині (фото, відео)

У Києві просто на стадіоні помітили лосеня / Фото з соцмереж

Тварину не можна забирати від матері, бо молоко лося неможливо замінити.

Cьогодні зранку, 19 червня, у Києві в парку Партизанської слави місцеві мешканці помітили маленьке лосеня, яке відпочивало просто на стадіоні в Дарницькому районі.

Стурбовані мешканці кажуть, що викликали на місце ветеринарів, щоб оглянути тварину. На їхню думку, тварина швидко дихає, нервує. Люди також гадають – хлопчик це, чи дівчинка.

У Київському зоопарку проглянули відео, яке розповсюдили у соціальних мережах, і повідомили в коментарі ТСН.ua, що не потрібно зараз турбувати тварину.

"Навіщо викликати ветеринарів? Не потрібно чіпати тварину – нехай бігає собі. Його не потрібно чіпати і люди повинні це знати. Лосі занесені до Червоної книги України. Зараз триває міграція цих тварин. Лосенятко знає, куди йому йти далі. Якщо є малюк, то десь поруч є його мама. Вона десь поруч у лісі. Його зараз не потрібно чіпати. Єдина проблема – його може збити машина, таке, на жаль, часто трапляється. Але якщо поруч нікого не збивали, то мама лосеняти десь поруч", – розповів гендиректор Київського зоопарку Кирило Трантін.

Він додав – якщо відібрати лосеня від мами, то малюк просто не виживе. Скільки вже до зоопарку не привозили лосенят – вони гинуть. Лосине молоко неможливо замінити іншим чи якось його повторити. Інколи лосенят вдається вигодувати лісівникам, але це дуже велика рідкість.

У Києві просто на стадіоні помітили лосеня / Фото з соцмереж / ©
У Києві просто на стадіоні помітили лосеня / Фото з соцмереж

У Києві помітили лосеня на стадіоні

У Києві помітили лосеня на стадіоні

Нагадаємо, в Києві на Пішохідному мосту через Дніпро 18 червня раптово помер 56-річний чоловік. Перехожі звернули увагу на неприродне положення тіла померлого.

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Дата публікації
Перегляди
4419
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