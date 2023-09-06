У Києві помітили пасажира з пітоном на шиї: що кажуть фахівці

В одному з автобусів Києва помітили молодого чоловіка, який перевозив у громадському транспорті пітона на шиї.

Пасажир стояв біля дверей, підтримуючи рукою хвіст плазуна, а люди в автобусі з цікавістю розглядали змію. Один з пасажирів навіть підійшов ближче та уточнив у господаря – удав це, чи пітон.

Сайт ТСН.ua поцікавився у Київському зоопарку, наскільки безпечні поїздки у громадському транспорті зі зміями.

В зоопарку кажуть, що в автобусі їхав королівський пітон. Це найпростіша змія для утримання в тераріумі. Їх годують курчатами, мишами, хом'яками, щурами, перепелами.

Фахівці пояснюють, що головне, аби пітона не використовували для фотографування та заробляння коштів в людних місцях столиці. Мовляв, якщо господар змії її так вигулює, то він, скоріш за все, знає що робить. Але додають, що в історії з пітоном у автобусі більше негативу, аніж позитиву.

У Києві в маршрутці помітили пасажира з пітоном на шиї

"Перевозити пітонів потрібно у спеціальних сумках або контейнерах, аби не травмувати тварину. До змії хтось може випадково або спеціально доторкнутися, вона може впасти та травмуватися - змії ж на людях не живуть. Тут слід бути обережнішим. Та й не всі люди нормально ставляться до змій, хтось може налякатися. Скоріш за все, хлопець просто хизується, що у нього є такий друг чи подруга, і намагається таким чином привернути до себе увагу. Але чи є у цьому сенс – питання. Загалом, так не потрібно робити. Було б значно безпечніше перевозити пітона в спеціальному мішечку", - розповідає сайту ТСН.ua Кирило Трантін, директор Київського зоопарку.

Він додає, що для людей цей плазун небезпеки не несе, він не отруйний. Але в такий спосіб популяризувати пітонів не варто.

"Адже після цього всі хотітимуть ходити зі зміями на шиях і лякати пасажирів, які поруч. Інший момент – утримання таких тварин досить не дешеве задоволення, а власник має володіти певною базою знань щодо піклування за зміями. Якщо цього немає, ми отримуємо жахливі наслідки. Минулого року було декілька випадків, коли в Києві люди знаходили мертвих змій у підвалах або на звалищах. Тобто громадяни заводять пітона або удава, а потім просто викидають на вулицю, як набридлу іграшку. Тому ми закликаємо усіх бути відповідальними власниками таких тварин", - додає Кирило Трантін.

Нагадаємо, у Києві на Русанівці 6 вересня пролунав вибух. Як повідомляють очевидці, він пролунав в одній із квартир на бульварі Ігоря Шамо. На місце події вже прибули рятувальники.

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