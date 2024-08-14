У Києві помітили "підрозділ" пса Патрона: хто власник тварин та чому їх так багато

У Києві помітили велике скупчення собак породи джек-рассел-тер'єр. На Академмістечку чоловік вів на повідці понад десяток собак схожих на легендарного пса Патрона. Песики дружно чимчикували за господарем по тротуару.

Позитивне відео шириться Мережею. Кияни пишуть про клонування пса Патрона, також жартують, що Патрон нарешті створив власний "підрозділ" у Києві. А дехто навіть пропонував перейменувати Академмістечко в Песпатронію.

ТСН.ua поспілкувався з власником милих песиків.

"Підрозділ" пса Патрона з Академмістечка

Ілля Ільїн займається розведенням собак породи джек-рассел-тер'єр вже понад 14 років.

"Собаки цієї породи потребують ретельного догляду, а також регулярних прогулянок, тому я часто виходжу з ними на природу, щоб вигуляти, а коли повертаюсь додому, то мене постійно фотографують перехожі. Особливо біля супермаркету, коли до будинку залишається сто метрів. Бо ж всі одразу згадують пса Патрона та посміхаються", - розповідає ТСН.ua власник собак Ілля Ільїн.

Джек-рассел-тер'єри Іллі Ільїна / Фото: ТСН

По черзі миє усім лапки

Зараз у нього 11 собак породи джек-рассел-тер'єр. Ілля офіційно займається їх розведенням та має усі дозвільні документи на розплідник.

Маленькі джек-рассел-тер'єри з мамою

"Рассели невеличкі тварини, тому проблем тримати їх у трикімнатній квартирі не виникає. У нас достатньо велика площа. А сусіди налаштовані дуже позитивно. Песики у мене виховані та треновані, шкоди не роблять. Після кожної прогулянки сидять у коридорі та чекають, коли усім по черзі помию лапи з милом", - розповідає власник собак.

Гарем для пса Патрона

Він швиденько називає імена всіх собак: Луна, Майла, Любава, Нафаня, Фортуна, Белла, Рамона, Бафі, Барбі, Фата, Фрея. Звісно, що Патрона серед собачок немає. У господаря майже всі собачки – дівчатка.

Джек-рассел-тер'єри

"Хлопець у мене один – Нафаня (Нафанаїл). Загалом, розведення рассел-тер’єрів – це основна моя робота, після 2012 року. Весь свій час витрачаю на собак, вони потребують гарного догляду та виховання. Це досить важка робота, але мені подобається, бо люблю тварин. Тут якраз той випадок, коли робота та захоплення співпадають", - розповідає Ілля.

До речі, дуже важливо чим саме годувати собак, аби вони не хворіли та були здоровими. Ілля годує своїх тварин виключно сирою їжею – м'ясо, кості. Та додає, що не завжди сухі корми корисні.

Хист до виховання цуценят

Господар тварин зауважує, що продає своїх вихованців, має постійних клієнтів та сертифікат офіційного розплідника джек-рассел-тер'єрів.

Джек-рассел-тер'єри Іллі Ільїна / Фото: ТСН.ua

"Звісно, що після появи пса Патрона, ця порода собак стала дуже популярною. Але і до війни, вони користувалися попитом серед українців. Собака невеличка, дуже рухома, не часто хворіє. А ще дуже розумна, має власний характер. Виховати гарних цуценят – це теж непроста справа, треба до цього мати хист", - зазначає Ілля.

Собаки на прогулянці

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