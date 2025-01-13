У Києві помітили російський прапор та солдатів: що відбувається

У Києві на Харківському шосе помітили російський триколор. Прапор РФ висів біля воріт на в’їзді до одного з підприємств. На опублікованих кадрах помітно військову вантажівку, яку готують до виїзду.

Біля автомобіля люди зі зброєю у військовій формі з білими пов’язками на ногах. Також перед воротами помітно людину в цивільному одязі. В Мережі повідомляють, що можливо в районі знімають кіно і жителям не варто хвилюватися.

ТСН.ua поцікавився у столичній поліції, чи дійсно у Дарницькому районі знімають кіно чи документальну стрічку.

Спочатку в поліції нам відповіли, що зазвичай на проведення подібних зйомок, їх організатори звертаються до правоохоронців з відповідним листом. Та мають проінформувати мешканців про їх проведення аби не виникало зайвих хвилювань. Але як з’ясувалося, у цьому випадку ніхто не звертався за відповідним листом до поліції.

У поліції прокоментували інцидент у Києві / Фото: із соцмереж

"Ніяких листів на проведення зйомок до поліції не надходило. Правоохоронці вирішили перевірити, де саме знаходиться ця локація, але поки це остаточно не встановлено. Можливо, зйомки відбуваються на межі Дніпровського та Дарницького районів. Поліцейські встановлюють місце проведення зйомок, бо від організаторів не надходило листів про їх проведення", - розповіли ТСН.ua в поліції Дарницького району.

У поліції Дніпровського району Києва кажуть, що теж не отримували листа на проведення зйомок за участі військової техніки та прапору країни-агресора.

Нагадаємо, київські правоохоронці вночі завітали з обшуками до двох "мажорів".

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