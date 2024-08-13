У Києві помітили щурів-"канатохідців": науковці попередили про небезпеку

У Києві тварини вправно чимчикували по дроту на височенний стовп. На самій верхівці вони поралися у каштановому листі і навіть не боялися світла від ліхтаря.

У мережі жартують, що у київських щурів-акробатів своя "Олімпіада". Дехто пригадав мультиплікаційного "Рататуя" – щуреня, яке стало кухаром.

У Київському зоопарку кажуть, що повзання по дроту на висоту – це лише частина здібностей щурів, бо вони ще добре плавають, стрибають та пірнають.

Щур повзе по електричних дротах. Скриншот з відео

"Загалом щурі входять до десятки найрозумніших тварин планети. Вчені кажуть, що у екстремальних ситуаціях вони себе поводять, як люди. Щодо їх повзання по дротах, то тут слід пам’ятати, що обмежень для щура не існує. Він може залізти на будь-яку висоту, де для нього є їжа або укриття", - розповідають ТСН.ua у Київському зоопарку.

Там додають, що щурі залишають за собою сліди у вигляді калу та сечі. Тому поміченою "дорогою", де пройшов один щур – пройдуть і інші.

"Відомо, що щурі добре повзають по деревах, а ще крадуть з гнізд яйця у птахів. Інколи роблять це гуртом, аби швидше поцупити здобич. Вони – винахідливі. Ми коли будуємо у зоопарку нові вольєри для тварин, то обов’язково ставимо знизу подвійну сітку. Бо щурі навчилися робити підкопи під одинарну сітку і можуть діставати до їжі, яку не з’їли тварини", - розповідають у зоопарку.

Також там додають, що на дротах біля вольєрів встановлюють спеціальні металеві обмежувачі, але відомо, що щур стрибає у висоту до 1 метра. Тож може подолати навіть таку перепону. До речі, щурі полюбляють гризти обмотку електропроводів, за що їх дуже не люблять електрики. Обмотка їм чомусь дуже смакує. Звісно ж вони гинуть від уражень током, але загибель одного, інших не зупиняє. Тому від щурячих атак на проводку, часто стаються пожежі та короткі замикання.

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