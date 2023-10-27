У Києві помітили унікальних тарганів: живуть в супермаркеті та не бояться морозу (відео)

У Держпродспоживслужбі розповіли, як діяти громадянам, якщо помітили таких комах.

В одному з супермаркетів Києва помітили полчища тарганів, які поселилися в холодильнику з морозивом та маслом.

Відповідне відео опубліковане у Telegram-каналі “Київ INFO”.

Як жартома стверджують дописувачі соцмереж, таргани унікальні тим, що виявилися термостійкими – живуть навіть при мінус 22 градуси морозу. Та ще й харчуються морозивом та маслом.

У дописі не вказується точна адреса маркету з тарганами, але в головному управлінні Держпродспоживслужби Києва кажуть, що громадяни можуть скаржитися, якщо побачать щось подібне у торговельних мережах столиці.

"Якщо люди помітили у маркеті гризунів або тарганів, вони можуть поскаржитися у Держпродспоживслужбу, вказавши точну адресу магазину. На місце для перевірки обов’язково протягом доби виїдуть наші інспектори. В магазині мають дотримуватися правил та регулярно оброблювати приміщення магазину проти камах та гризунів. А за порушення власники торгових точок мають нести відповідальність згідно законодавства", - пояснив ТСН.ua Олег Рубан, начальник головного управління Держпродспоживслужби Києва.

Він нагадав, що гризуни є переносниками небезпечних хвороб, які, без лікування можуть бути смертельними для людини.

У Києві в супермаркеті помітили “морозостійких” тарганів

Нагадаємо, нещодавно в одному із супермаркетів міста Дніпра покупці зауважили несподіваного відвідувача. У візочку для продуктів лежав велетенський пітон.

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