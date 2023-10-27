У Києві помітили унікальних тарганів: живуть в супермаркеті та не бояться морозу (відео)

У Держпродспоживслужбі розповіли, як діяти громадянам, якщо помітили таких комах.
В одному з супермаркетів Києва помітили полчища тарганів, які поселилися в холодильнику з морозивом та маслом.
Відповідне відео опубліковане у Telegram-каналі “Київ INFO”.
Як жартома стверджують дописувачі соцмереж, таргани унікальні тим, що виявилися термостійкими – живуть навіть при мінус 22 градуси морозу. Та ще й харчуються морозивом та маслом.
У дописі не вказується точна адреса маркету з тарганами, але в головному управлінні Держпродспоживслужби Києва кажуть, що громадяни можуть скаржитися, якщо побачать щось подібне у торговельних мережах столиці.
"Якщо люди помітили у маркеті гризунів або тарганів, вони можуть поскаржитися у Держпродспоживслужбу, вказавши точну адресу магазину. На місце для перевірки обов’язково протягом доби виїдуть наші інспектори. В магазині мають дотримуватися правил та регулярно оброблювати приміщення магазину проти камах та гризунів. А за порушення власники торгових точок мають нести відповідальність згідно законодавства", - пояснив ТСН.ua Олег Рубан, начальник головного управління Держпродспоживслужби Києва.
Він нагадав, що гризуни є переносниками небезпечних хвороб, які, без лікування можуть бути смертельними для людини.
Нагадаємо, нещодавно в одному із супермаркетів міста Дніпра покупці зауважили несподіваного відвідувача. У візочку для продуктів лежав велетенський пітон.
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