У Києві помітили "вчених" тарганів: обідають зі студентами і викладачами університету

У Держпродспоживслужбі б’ють на сполох: кількість скарг на гризунів і комах у столиці зросла у два рази.

Мережею шириться відео з тарганами, які "розгулюють" по столах їдальні Київського національного університету.

На "вчених" комах з їдальні навчального закладу вже обіцяють відреагувати у Головному управлінні Держпродспоживслужби Києва.

Кількість скарг зросла в два рази

За словами Олега Рубана, начальника ГУ Держпродспоживслужби Києва, у столиці значно збільшилася кількість скарг громадян про наявність у громадських та загальних місцях щурів, комах та тарганів.

На жаль, вже не рідкість придбати у столичному маркеті шоколад з хробаками, чи побачити пацюка, який смакує пиріжком у відділі з випічкою.

"Кількість скарг на засилля гризунів та комах у цьому році збільшилася у два рази. Наприклад, у 2022 та 2023 роках такі скарги майже не надходили. Цьому є дві причини. Перша – у закладах харчування, як до прикладу їдальня КНУ, не проводиться загальне прибирання. Як результат, вона стає поживним середовищем для розмноження тарганів. Друга – через економію коштів не проводяться дератизаційні та дезінфекційні заходи, які зобов’язаний виконувати кожен суб’єкт господарювання у громадських місцях, на своїх балансових територіях та будівлях. А це є порушенням законодавства про систему громадського здоров’я", – розповідає ТСН.ua Олег Рубан, начальник ГУ Держпродспоживслужби Києва.

Як перевірятимуть університетську їдальню

Фахівець додає, що інспектори служби реагують на усі повідомлення громадян про засилля тарганів чи щурів у закладах харчування та торгівлі.

Відвідають фахівці Держпродспоживслужби і їдальню КНУ. Це планують зробити вже сьогодні.

"Певні заходи щодо їдальні будуть проведені. Вивчимо ситуацію з проведенням дератизації та дезінфекції, опрацюємо звернення скаржників, а після цього дамо балансоутримувачу конкретні поради. Підкреслюю, що у зв’язку з дією військового стану, це буде не захід державного контролю, а лише моніторинг без проведення заходів адміністративного характеру, тобто штрафів за такі порушення не буде", - розповідає Олег Рубан.

Перевірять харчоблок

Він додає, що їдальня, де харчуються студенти та викладачі такого поважного університету, має належним чином утримуватися.

"Таргани розмножуються там, де є бруд і не проводиться належне прибирання. Що ж стосується харчоблоку їдальні, то тут ситуація більш серйозна. Якщо виявиться, що таргани перебувають і у харчоблоці, тоді вже будемо проводити заходи державного контролю. До власника або балансоутримувача харчоблоку будуть застосовуватися адміністративні заходи, а це загрожує штрафом, зупиненням діяльності, а також зверненням до правоохоронних органів, в залежності від виявлених порушень", - зауважує Олег Рубан.

Раніше ТСН.ua розповідав, як величезний пацюк їв булочку у супермаркеті Києва: "Рататуй" став зіркою соцмереж – відео.

Жах! Гуртожиток набитий тарганами! Як з цим боротися?

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