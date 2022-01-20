У Києві попрощалися з вбитим майже 6 років тому водієм BlaBlaCar: яку заяву зробили його батьки

У Києві попрощалися з вбитим майже 6 років тому водієм BlaBlaCar: яку заяву зробили його батьки

Чоловіку було 25-ть років.

У Києві у Свято-Михайлівськогму соборі через шість років після вбивства відспівали Тараса Познякова. Водія BlaBlaCar навесні 2016-го вбили двоє попутників, а тіло закопали поблизу траси "Житомир-Київ". Тоді Тараса шукали сотні волонтерів, правоохоронців, але знайти змогли лише наприкінці минулого року. Після численних експертиз родина нарешті може попрощатись із Тарасом.

Про те, яку заяву зробили його батьки – 20 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Навесні 2016-го через додаток BlaBlaCar він узяв двох попутників, які застрелили його. Тіло знайшли наприкінці минулого року і лише після численних експертиз передали його батькам.

Одразу після новини про зникнення Тараса - шукати його почали сотні волонтерів, правоохоронців, журналістів. Прочісували ліси та селища на Київщині, неподалік місця, де востаннє його зафіксували камери спостереження, - згадують друзі родини.

Через тиждень машину Познякова поліцейські знайшли в гаражі в селі Новосілки. За кілька місяців оголосили двох підозрюваних у вбивстві. Першого, росіянина Луана Кінгісеппа, так і не вдалося затримати. Він загинув через підрив саморобної вибухівки на власному дні народження. А от другого - Дмитра Голуба - засудили до довічного ув'язнення. У злочині він так і не зізнався.

У грудні минулого року СБУ приголомшила заявою, мовляв, тіло Познякова – знайшли. Адвокат Познякових каже, що справу про вбивство Тараса вже закрили.

У Києві відспівали Тараса Познякова через шість років після вбивства | Новини України

Але батьки Познякова вважають, що сина занапастили на замовлення, а тому злочин і дотепер не розкритий.

"Виконавці понесли своє покарання, але самі вони того не робили. Є замовники і хай правоохоронні органи шукають. Я знаю одне, за кожну сльозинку рідних, друзів бог не просить - правду ми знайдемо", - сказав батько Тараса Олександр Позняков.

На відспівування Тараса прийшли його рідні та друзі. Поховають Познякова завтра в Дніпрі, звідки родом його батьки.

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