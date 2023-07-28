У Києві посеред дороги провалився асфальт та утворилася величезна яма: з'явилися фото

У Києві посеред дороги провалився асфальт та утворилася величезна яма. Подія сталася 28 липня у Святошинському районі столиці, на вулиці Ушакова, 20.

Про це ТСН.ua повідомили водії, які стали свідками провалювання асфальту.

Водії кажуть, що радіус ями, що утворилася, - 2,5-3 метри, глибина – понад 2 метри.

Причина провалу – прорив мережі водоканалу.

Наразі місцеві мешканці самостійно огородили місце провалу.

Фото: ТСН.ua

Люди кажуть, що вода проривала асфальт протягом двох діб.

У Києві величезне дерево впало одразу на чотири автівки. Подія також сталася у Святошинському районі.

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