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У Києві повідомили про замінування школи: дітей та вчителів евакуювали (відео)

Автор
Олександр МарущакОлександр Марущак
Дата публікації
Перегляди
1490
Час на прочитання
1 хв
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У Києві повідомили про замінування школи: дітей та вчителів евакуювали (відео)

Скриншот із відео / телеграм канал "Реальний Київ"

Діти та вчителі чекають на вулиці.

У Києві вдень 16 березня правоохоронцям надійшло анонімне повідомлення про замінування школи №246 у Дніпровському районі.

Вибухотехніки та кінологи наразі оглядають приміщення навчального закладу, повідомили ТСН.ua в поліції Києва.

"Відпрацьовуємо. Вибухотехніки, кінологи ще оглядають приміщення навчального закладу", - зазначили правоохоронці. 

Дітей та вчителів евакуювали зі школи.

Нагадаємо, вранці в Борисполі спалахнула масштабна пожежа на АЗС. Там загорівся бензовоз із десяти тисячами літрів пального. У Мережі опублікували фото з місця події.

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