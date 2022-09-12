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У Києві повідомляють про замінування багатьох шкіл та ТРЦ: що відомо

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У Києві повідомляють про замінування багатьох шкіл та ТРЦ: що відомо

Фото: Взгляд

У деяких закладах батькам молодших школярів порадили забрати своїх дітей додому.

У Києві вдень 12 вересня повідомили про замінування низки шкіл та торговельно-розважальних центрів.

"До нас надійшли повідомлення про замінування низки об'єктів, зараз ми перевіряємо це", - розповіли TСН.ua в відділі комунікацій поліції Києва. 

Правоохоронці поки не розголошують кількість ТРЦ та шкіл, які, начебто, заміновані, але кажуть, що інформація стосується багатьох об'єктів

Як розповіли нам київські вчителі, у деяких закладах батькам молодших школярів порадили забрати своїх дітей додому.

Нагадаємо, СБУ нейтралізувала ще одну ботоферму у Києві, яка "співпрацювала" з PR-компаніями Росії. Зловмисники створили 3 тисячі фіктивних акаунтів для поширення деструктивного контенту в популярних соціальних мережах. 

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