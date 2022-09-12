У Києві повідомляють про замінування багатьох шкіл та ТРЦ: що відомо

У деяких закладах батькам молодших школярів порадили забрати своїх дітей додому.

У Києві вдень 12 вересня повідомили про замінування низки шкіл та торговельно-розважальних центрів.

"До нас надійшли повідомлення про замінування низки об'єктів, зараз ми перевіряємо це", - розповіли TСН.ua в відділі комунікацій поліції Києва.

Правоохоронці поки не розголошують кількість ТРЦ та шкіл, які, начебто, заміновані, але кажуть, що інформація стосується багатьох об'єктів.

Також читайте Офіційно названо п’ять звільнених населених пунктів Херсонської області

Як розповіли нам київські вчителі, у деяких закладах батькам молодших школярів порадили забрати своїх дітей додому.

Нагадаємо, СБУ нейтралізувала ще одну ботоферму у Києві, яка "співпрацювала" з PR-компаніями Росії. Зловмисники створили 3 тисячі фіктивних акаунтів для поширення деструктивного контенту в популярних соціальних мережах.

Оплата проїзду банківською карткою: коли в Києві запрацює нова система

Читайте також: