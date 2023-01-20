У Києві пожежа на лівому березі: чорний дим видно здалеку

ДСНСники вже ліквідували загорання в прибудові до приватного будинку.

У Києві на лівому березі спалахнула сильна пожежа.

Полум’я спалахнуло недалеко від станції метро "Славутич", в приватному секторі.

Про це повідомив кореспондент ТСН.ua.

Над мікрорайоном в небо піднявся чорний стовп диму.

На опублікованому в соціальних мережах відео видно що горить приватний будинок.

"Рятувальні служби вже на місті. Пожежа на вулиці Алімпія Галика, 26. Рятувальники вже ліквідовують полум’я. Горить 1-поверхова дерев'яна прибудова до 3-поверхового житлового будинку", - повідомили нам в ДСНС Києва.

Інформація про постраждалих не надходила.

Рятувальники повідомили ТСН.ua, що в 16:07 ліквідували пожежу.

Нагадаємо, під Києвом загорілась церква. До гасіння масштабної пожежі вже долучились рятувальники.

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