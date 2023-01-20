У Києві пожежа на лівому березі: чорний дим видно здалеку

ДСНСники вже ліквідували загорання в прибудові до приватного будинку.
У Києві на лівому березі спалахнула сильна пожежа.
Полум’я спалахнуло недалеко від станції метро "Славутич", в приватному секторі.
Про це повідомив кореспондент ТСН.ua.
Над мікрорайоном в небо піднявся чорний стовп диму.
На опублікованому в соціальних мережах відео видно що горить приватний будинок.
"Рятувальні служби вже на місті. Пожежа на вулиці Алімпія Галика, 26. Рятувальники вже ліквідовують полум’я. Горить 1-поверхова дерев'яна прибудова до 3-поверхового житлового будинку", - повідомили нам в ДСНС Києва.
Інформація про постраждалих не надходила.
Рятувальники повідомили ТСН.ua, що в 16:07 ліквідували пожежу.
Нагадаємо, під Києвом загорілась церква. До гасіння масштабної пожежі вже долучились рятувальники.
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