Був залучений до мобілізації: в ТЦК Києва майор вистрелив собі в голову на робочому місці

Протягом останньої доби у ЗМІ поширилася інформація про те, що начебто один з працівників Печерського ТЦК Києва просто на робочому місці вистрелив собі в голову, намагаючись скоїти самогубство.

Джерела ТСН.ua у правоохоронних органах підтвердили цю інформацію.

Зазначається, що спробу самогубства намагався вчинити начальник групи персоналу майор Андрій В. Правоохоронці зазначили, що він намагався позбавити себе життя шляхом пострілу собі в лобну частину голови з табельної вогнепальної зброї – пістолета Макарова.

"На місці було виявлено передсмертну записку, в якій було зазначено, що причина самогубства – втома від служби. Потерпілого у вкрай тяжкому стані доправлено до Київської міської клінічної лікарні №17 з попереднім діагнозом "вогнепальне кульове наскрізне поранення голови, геморагічний шок", – повідомили нам правоохоронці.

Крім цього, джерела ТСН.ua у правоохоронних органах не виключають, що спробу самогубства майор міг вчинити через конфлікт з керівництвом через великий об’єм роботи.

"Знаємо, що майор до цього випадку майже тиждень не ночував вдома начебто через те, що в нього було багато завдань. Він був залучений до мобілізаційних процесів", – повідомили військові.

Нагадаємо, 12 листопада ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що в Києві працівник ТЦК спробував скоїти самогубство. Чоловік вистрелив собі в голову з пістолета, але вижив.

Читайте також:

Ряжені рекетири у формі ТЦК та поліції вибивали гроші з чоловіків та били їх!