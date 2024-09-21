У Києві продали готель "Україна": хто його купив і на яких умовах

Цього тижня на аукціоні продали готель "Україна". Він стоїть у середмісті столиці і височіє просто над Майданом Незалежності. Торги вперше проходили онлайн у системі "Прозоро". Кінцева вартість зросла майже у два з половиною рази і становить понад два з половиною мільярди гривень. Остаточно державний готель стане приватним, коли покупець внесе всю вартість, на це є місяць.

Хто купив готель "Україна", що ще у черзі на велику приватизію - у сюжеті кореспондентки ТСН Інни Боднар.

У готелі "Україна" усе працює і доглянуте, хоч ремонту не бачило декілька років. Він збудований у стилі "сталінського ампіру", у радянські часи називався "Москва". Назву змінили - у 2001 на 10 рік української Незалежності. Будівля 11 поверхів заввишки, три поверхи завглибшки, під землею ж укриття. Готель - чотиризірковий. Ще має конференц-зали, власну паркову і нараховує 363 номери.

Готель "Україна"

Номер "стандарт" тут коштує трохи більше 2 тисяч гривень за добу. За кращих часів найняти тут номер було складно. Нині ж готель заповнений на 15-20 відсотків. А порядок забезпечують 130 тутешніх працівників.

Готель "Україна"

Готель "Україна" продали на аукціоні онлайн. Це перший об'єкт, який продається у рамках великої приватизації з початку повномасштабної війни.

Велика приватизація - це продаж об'єктів, ціна активів яких перевищує 250 млн гривень. На період дії воєнного стану проведення аукціонів великої приватизації було заборонено. Але депутати внесли зміни до законодавства і розморозили велику приватизацію.

Як продається готель "Україна" з великого екрана стежили й у фонді Держмайна. Чекати результатів довелось не довго. Бо з трьох учасників, один запропонував вартість у два з половиною рази більше від стартової і цієї ставки ніхто не підвищив.

Готель "Україна" продано за 2 млрд 512 млн гривень.

"Коли в нас іде війна так чи інакше, це ризиковано, тому що майно може бути зруйноване. Але ми маємо розуміти, якщо ви вірите в Україну, вірите в перемогу на тому чи іншому етапі, то готель "Україна" чи готель "Козацький", іншого такого місця немає і не буде", - каже Андрій Журжій, експерт з інвестицій.

Переможцем торгів стало ТОВ "Ола Файн" бізнесмена Максима Кріппи. У мережі є тільки ось це його фото. Відомо, що цей Кріппа торік купив бізнес-центр “Парус”. А а початку 2022 року став офіційним власником української кіберспортивної команди NAVI, яка до цього купила готель "Дніпро". У фонді держмайна до підприємця, що скуповує нерухомість, претензій немає, бо усе продається через "Прозоро".

Максим Кріппа

"Ви розумієте, питання в тому, що дає система "Прозоро". Вона дає абсолютно незалежність учасників. Ніхто не знає, хто буде брати участь, ніхто не знає, яку запропонували стартову вартість. Система дає гарантії конфіденційності для учасників", - каже Ігор Тимошенко, заступник голови Фонду державного майна

Переможець аукціону власником готелю "України" стане, якщо упродовж місяця сплатить вартість, яку заявив під час торгів. Є в нього і зобов'язання - погасити борги готеля по зарплаті, а це майже 4 мільйони гривень, прострочених кредитах - 21 мільйон. На це дається півроку.

"План, який має виконати Фонд державного надходження від приватизації – це 4 мільярди гривень", - каже Ігор Тимошенко, заступник голови Фонду державного майна

Наступний лот великої приватизації - об'єднана гірничо-хімічна компанія. Це одна з найбільших у світі видобувачів титановмісної сировини. Має величезні кар'єри в Дніпропетровській та Житомирській областях. Стартова ціна на цей лот - чотири мільярди гривень. Торги заплановані на 9 жовтня.

До кінця року у планах виставити на продаж й підсанкційний завод "Аерок". Це один із найбільших виробників газобетонних виробів в Україні. Ним володів російський олігарх Молчанов. Кошти з продажу націоналізованого активу підуть у Фонд відновлення країни.

Державний готель "Україна" на Майдані в центрі Києва продали! Хто новий власник?

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