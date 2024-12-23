У Києві продають старовинний особняк, щоб знести: чи можливий викуп заради порятунку

У Києві виставили на продаж садибу Котунського, яка розташована на вулиці Якубенківський, 6 (стара назва Тропініна, 6). Особняк на Татарці хочуть продати за 380 тисяч доларів. Автор оголошення стверджує, що будівлю можна знести та побудувати на її місці інший об’єкт, наприклад – приватну клініку, бутік-готель, приватну школу чи спортивний клуб.

Історія одного будинку

Нахвалюючи об’єкт продажу автори оголошень зазначають, що загальна проща будинку – 460 "квадратів" – є де розгулятися, споруда має два поверхи й мансарду, загалом 6 кімнат. Будинок обладнаний газовим опаленням, підключений до електропостачання та водовідведення.

У власність входить і ділянка площею 1400 квадратних метрів. Цікаво, що старовинний будинок раніше належав заводу "Укркабель", який розмістив у ньому комунальні квартири для своїх працівників. З часом людей відселили, а будинок декілька разів за останні п’ять років виставляли на продаж. Його навіть хотіли продати за 600 тисяч доларів, однак охочих не знайшлося. Схоже, це чергова спроба продати історичний будинок, який з роками почав занепадати. До речі, колись особняк належав місцевому священнику Казимиру Котунському, священнику церкви Святого Феодора на Лук’янівці, яка до наших днів не вціліла, її ще називали "другим київським Єрусалимом", бо саме у цьому хамі було відтворено копію Печери Гробу Господнього.

Оголошення про продаж садиби. Скриншот з сайту ОЛХ.

Чи має особняк охоронний статус?

ТСН.ua з’ясовував, чи має будинок охоронний статус та чи може місто вберегти його від руйнування, наприклад, викупивши у власника. У Департаменті охорони культурної спадщини КМДА нам повідомили, що особняк на вул. Якубенківській, 6 (колишня вул. Тропініна, 6) наказом Міністерства культури і туризму України від 15.04.2008 № 424/1/16-08 занесений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, як пам’ятка архітектури та містобудування місцевого значення, охоронний № 484-Кв. Та підкреслюють, що правові, організаційні, соціальні та економічні відносини у сфері охорони культурної спадщини, з метою її збереження, використання об’єктів культурної спадщини у суспільному житті, захисту традиційного характеру середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь урегульовуються нормами Закону України "Про охорону культурної спадщини" (далі - Закон).

Хто власник історичного будинку і які його обов’язки

"Відповідно до статті 22 Закону пам’ятки, їхні частини, пов’язане з ними рухоме та нерухоме майно забороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати (переносити) на інші місця. Власником зазначеного об’єкту культурної спадщини – ТОВ "КИЇВГРАД ІНВЕСТ" укладено з Департаментом охоронний договір, відповідно до положень якого власник зобов’язаний утримувати пам’ятку в належному стані, своєчасно проводити ремонтно-реставраційні роботи з метою збереження пам’ятки", - повідомив у відповіді на запит ТСН.ua Володимир Басалига, виконувач обов’язки директора Департаменту охорони культурної спадщини КМДА.

Він додає, що за результатами неодноразових контрольних заходів Департаментом направлено власнику припис з відповідними пам’яткоохоронними вимогами, зокрема щодо проведення невідкладних протиаварійних та реставраційних робіт на вказаній пам’ятці.

Що робить місто і чи можливий викуп

"У разі невиконання вимог припису Департаментом будуть вжиті заходи відповідного реагування передбачені статтями 44, 45 Закону. Також інформуємо, що статтею 21 Закону задекларована можливість примусового відчуження або викупу пам’яток. Однак, частиною четвертою вказаної статті передбачено, що викуплена відповідно до вимог чинного законодавства України пам’ятка переходить у власність держави", - зазначає Володимир Басалига.

Однак, підкреслює, що на сьогодні відсутнє нормативно-правове регулювання механізму здійснення такого викупу.

Як хочуть захищати історичні будівлі у Києві

А на наше запитання про те, як можна запобігти руйнуванню пам’яток архітектури, яких з метою подальшої забудови було чимало у 2024 році у Києві, посадовець зазначає, що з метою додаткових механізмів та заходів зі збереження та охорони об’єктів культурної спадщини були напрацьовані зміни до Закону України "Про охорону культурної спадщини" та інших законодавчих актів. Напрацьовані зміни передбачають:

можливість примусового викупу пам’яток у комунальну власність, якщо власники своїми діями сприяють їх знищенню, процедуру такого викупу;

збільшення розміру штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за порушення законодавства у сфері охорони культурної спадщини;

порядок відшкодування шкоди завданої пам’ятці;

розширення переліку складів кримінальних та адміністративних правопорушень, що максимально охоплює негативні практики в цій сфері;

посилення жорсткості санкцій за кримінальні та адміністративні правопорушення у сфері охорони культурної спадщини;

запровадження кримінальної відповідальності за воєнні злочини проти культурної спадщини.

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