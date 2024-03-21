У Києві прогриміли потужні вибухи: багато ракет, люди вистрибували з вікон (відео)

Усе, що відомо про атаку, про постраждалих та пошкодження –​​​​​​​ в ексклюзиві TSN.ua.

Росіяни 21 березня завдали масованого ракетного удару по Києву, запускали балістику. Уламки впали у кількох районах, є постраждалі, серед них – дитина. Людям доводилося вистрибувати з вікон, аби врятуватися. Усе, що відомо про атаку, про постраждалих та пошкодження – в ексклюзиві журналістки Вікторії Гнатюк для TSN.ua.

Потужний ракетний удар по столиці

Під ранок 21 березня столиця здригнулася від вибухів. Росіяни вкотре завдали масованого ракетного удару по столиці. На ракети не поскупилися, випустили відразу 31, серед яких була балістика. Зокрема, у Святошинському районі ударною хвилею винесло вікна у двох дев'ятиповерхівках, також пошкоджений дитячий садочок.

Люди розповіли, що бачили перед ударом й як доводилося випригувати з вікон, аби врятуватися:

"Спочатку свист ракети почув, потім пішов у коридор. Між коридором і кімнатою у вікні побачив таку от хмару, грибочок вогню, який наближався просто в мою квартиру. Я вибіг через заднє вікно".

"Перший раз я вийшла на балкон, подивилася – наче нічого. А потім друга хвиля вже – не можу вийти, двері заклинило на балкон і вже вікон нема. І що біля будинку робиться – там жах просто, там все всіяне склом".

Ракетна атака на Київ 21 березня / Фото: КМДА

Наслідки атаки

У Подільському районі сильно пошкоджена двоповерхова будівля. Також пожежа охопила трансформаторну підстанцію та склади. Навколо усе потрощено.

Пошкоджені житлові будинки

Не краща ситуація і в Шевченківському районі, там через падіння уламків виникла пожежа в квартирі у 6-поверхівці. Рятувальники евакуювали 15 жителів. У ще одному багатоквартирному будинку пошкоджені вікна та згоріли кілька автомобілів. Виявлено частину ракети, на місці працюють піротехніки. Речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов в ефірі телемарафону "Єдині новини" детальніше розповів про наслідки рашистської атаки.

Що відомо про постраждалих?

На щастя, ця атака минулася без жертв, втім є постраждалі. На момент запису відомо про 13 поранених, серед яких – дитина, дівчинка 11 років.

Ворог витримав паузу

44 дні у столиці було відносно тихо, саме таку паузу цього разу витримали окупанти і під ранок запустили 31 ракету, в тому числі балістику. Всі ракети збили наші сили протиповітряної оборони.

Удар по Київщині

Крім цього, дісталося й Київській області. Вже відомо про чотирьох постраждалих, у чотирьох районах області є руйнування. Пошкоджені понад 47 житлових будинків, дві багатоповерхівки, згоріло 12 автівок. У передмісті столиці пошкоджений ліцей, там повилітали вікна. Також перебиті лінії електропередач - понад півтори тисячі людей тимчасово лишилися без світла.

Росіяни спустили сотні мільйони доларів на цю атаку

На цю атаку окупанти не пошкодували ані ракет, ані грошей. Замість покращення свого життя Росія витратила близько 400 мільйонів доларів на ранкову атаку Києва, аби спробувати зруйнувати життя українцям. Загальна вартість 29 випущених ракет Х-101 – близько 377 млн доларів. Гіперзвукова ракета Х-47 "Кинджал" може коштувати від 10 млн доларів і більше за одиницю. А випущена балістична ракета "Іскандер-М" – приблизно 3 млн доларів. На терор вже відреагував і президент. Володимир Зеленський вкотре наголосив на необхідності ще більше ППО в Україні й звернувся до політиків світу.

Ракетна атака на Уиїв 21 березня / Фото: КМДА

"Щодня, щоночі такий терор. Світова єдність здатна його зупиняти, коли допомагає нам системами ППО. Немає в російських терористів таких ракет, які могли б оминути захист "Петріотів" та інших провідних світових систем. Зараз цей захист потрібен тут, в Україні. Від Києва до Харкова, від Сум до Херсона, від Одеси до Донеччини. Це цілком можливо, якщо в партнерів буде достатньо політичної волі. Ми повинні показати, що терор завжди у програші. Ми повинні довести Росії, що вона буде змушена змиритися з нормальним вільним життям в Україні", – наголосив Володимир Зеленський.

Команда TSN.ua бажає швидкого одужання постраждалим і щоб всі ракети повернулися туди, звідки вони були запущені і не тільки.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У КИЄВІ ПРОГРИМІЛИ ПОТУЖНІ ВИБУХИ! Багато ракет! Люди вистрибували з вікон!

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