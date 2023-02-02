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У Києві прорвало трубу з гарячою водою: всю вулицю залило окропом і затягло парою, деталі (відео)

У Києві прорвало трубу з гарячою водою: всю вулицю залило окропом і затягло парою, деталі (відео)

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
2786
Час на прочитання
1 хв
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У Києві прорвало трубу з гарячою водою: всю вулицю залило окропом і затягло парою, деталі (відео)

Скриншот з відео

Скільки осель залишились без теплопостачання – наразі з'ясовується.

У Києві прорвало трубу тепломережі на вул. Малевича 2 лютого, внаслідок чого гаряча вода полилася дорогою і тротуаром, а всю вулицю затягло парою.

Про це свідчить інформація з Мережі та інформація від КП "Київтеплоенерго".

На місці прориву труди утворилась вирва. Туди прибули ремонтні бригади "Київтеплоенерго". 

Як повідомили згодом у підприємстві в коментарі ТСН.ua, аварійна бригада оперативно перекрила подавання теплоносія та локалізувала пошкодження. Розпочато підготування до проведення ремонтних робіт, на місці працює спецтехніка та оперативний персонал.

В "Київтеплоенерго" також повідомили, що наразі з’ясовують, скільки будинків залишились без теплопостачання внаслідок аварії.

Нагадаємо, в Києві 2 лютого частково обмежено рух на вул. Вадима Гетьмана у бік Шулявського мосту через аварію на колекторі.

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Дата публікації
Перегляди
2786
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