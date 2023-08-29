У Києві прощаються з загиблим на Житомирщині пілотом із позивним "Джус" (фото, відео)

На церемонію приїхали близько 300 людей.

У Києві в Патріаршому соборі Воскресіння Христового 29 серпня прощаються з одним із загиблих на Житомирщині пілотів – Андрієм Пільщиковим.

Про це повідомляє кореспондент сайту ТСН.ua з місця події.

На церемонію приїхали друзі, колеги та рідні Андрія. Всього біля 300 людей. Почалась церемонія відспівування.

Прощання із загиблим пілотом у Києві / Фото: ТСН.ua

Прощання із загиблим пілотом у Києві / Фото: ТСН.ua

Один із колег загиблого, підполковник запасу Олександр Довгаль, розповів ТСН.ua, що позивний "Джус" Андрій отримав через те, що ніколи не вживав алкоголю, лише сік. "Джус", за його словами, відомий тим, що "вибивав" літаки F16, мріяв побороти бюрократію.

Прощання із загиблим пілотом у Києві / Фото: ТСН.ua

Прощання із загиблим пілотом у Києві / Фото: ТСН.ua

Прощання із загиблим пілотом у Києві / Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, 25 серпня в небі Житомирщини сталася авіакатастрофа, у якій загинуло троє бойових пілотів 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр Повітряних Сил ЗС України". Під час повномасштабної війни кожен з них був задіяний до виконання повітряних операцій із захисту України, зокрема тактичних завдань на Східному та Запорізькому напрямках.

Прощання із загиблим пілотом у Києві / Фото: ТСН.ua

Прощання із загиблим пілотом у Києві / Фото: ТСН.ua

Прощання із загиблим пілотом у Києві / Фото: ТСН.ua

Прощання із загиблим пілотом у Києві / Фото: ТСН.ua

Прощання із загиблим пілотом у Києві / Фото: ТСН.ua

У Києві прощаються з відомим авіатором із позивним Джус

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