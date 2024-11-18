У Києві уламки ракети "Циркон" впали на багатоповерхівку: місцеві жителі розповіли про "диво"

У Києві на Печерську на дах багатоповерхівки прилетів уламок від російської ракети "Циркон".

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Pруйнований дах будинку, гігантська дірка у стелі - так почався недільний ранок для жителів будинку на Печерську, куди прилетів уламок від "Циркону".

Власник оселі не хоче говорити на камеру. Каже, досі не може відійти від стресу. У момент прильоту він 10 хвилин як пішов на роботу. Аж раптом дзвінок дружини. Жінка, розповідає, під час тривоги вийшла в коридор задля безпеки. Аж раптом вибух, і на голову почали падати бетонні перекриття.

Наслідки удару

На дах будинку упали уламки російської ракети, який збила українська ППО. Пробило сам дах і 20-сантиметрове бетонне перекриття квартири із арматурою. Лише дивом не почалась сильна пожежа та ніхто не загинув, кажуть рятувальники. У будинку газ, який міг спалахнути. Хазяйку оселі забрала швидка, а медики наклали їй кілька швів.

Ще до півдня рятувальники та піротехніки винесли із квартири залишки "Циркону" і передали їх правоохоронцям. Вони слугуватимуть доказами російської агресії. Для жителів волонтери "Добробату" розгорнули пункт допомоги. Більшість квартир лишились цілими - там навіть не повиносило вікна. Але люди, які не мали змоги або не встигли піти до укриття, пережили шок, кажуть волонтери.

Будинок, куди прилетіла російська ракета

У постраждалій квартирі вже прибрали будівельне сміття і зробили екстрений ремонт даху. Гігантська дірку закрили дерев'яною плитою. Дах залатали плівкою.

Пожильців поки не відселяли. Усі комунікації - вода, світло та газ - до вечора увімкнули. Але у будинку однаково проведуть експертизи, аби зрозуміти, чи не постраждали несучі конструкції. І лише після цього почнуть повноцінний ремонт.

Постраждала родина уже дала свідчення правоохоронцям. Із пошкодженої оселі поки не планують з'їжджати. І хоча побита стеля нагадує про приліт, але так само і про те, що їм чудом вдалося вціліти.

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Нагадаємо, у Печерському районі Києва внаслідок ранкової атаки 17 листопада, ворожа ракета влучила в п'ятиповерховий житловий будинок.

Загалом у ніч на 17 листопада 2024 року російські окупанти здійснили масований удар по об'єктах енергетики України, використавши ракети та БПЛА. Оборона збила 102 ракети та 42 БПЛА.

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