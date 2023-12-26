У Києві раптово з'явилися блокпости: що відбувається насправді та чому жителі панікують

У Києві знову з’явилися блокпости. Користувачі в соцмережах повідомляють, що 26 грудня в різних районах міста військові перекривають проїжджі частини і вже зупиняють водіїв для перевірки документів.

Що насправді відбувається на столичних дорогах, чому це так переполохало киян і що каже міська влада, розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Нові блокпости у Києві

Ось відео, яке одним з перших встигло завірусилося у мережі. На ньому одне з перехресть у Подільському районі міста Києва. Як бачите, на ньому військові разом з поліцейськими обладнали такий собі блокпост і вибірково перевіряють машини.

Таких блокпостів по місту вже багацько. Потроху з’являються фото таких по місту, які активно тиражуються у ЗМІ.

Пояснення від МВС

Першими таку активність силовиків спробували пояснити у МВС: кажуть, проводять спецзаходи у столиці, а перевіряють водіїв за класикою — чи не везуть вони чогось забороненого. Але ж користувачів, скажімо чесно, хвилює трохи інше — чи немає серед людей у пікселі працівників ТЦК і СП.

На “нових” блокпостах роздають повістки?

Як ви розумієте, якщо людина чогось не знає, то вона починає вигадувати. Саме тому в соцмережах і рознеслася паніка, нібито що на “нових” блокпостах масово видаватимуть запрошення до військкоматів.

Читайте провідні новини дня:

На щастя, на цю інформаційну хвилю відреагували у Київський міській військовій адміністрації. Нагадаємо, що блокпости по Києву, принаймні ближче до центру, прибрали вже досить давно — на початку 23-го року. Поява нових точно б не здивувала киян, якщо б не новини про нову масову мобілізацію.



“Безпекові навчання. В умовах війни, захист і безпека Києва та його мешканців це надважлива задача. І її вирішення потребує постійного підвищення рівня навичок, взаємодії та боєздатності усіх структур, які забезпечують оборону столиці. Тому, Угрупування сил і засобів оборони міста Києва у взаємодії з Київською міською військовою адміністрацією, патрульною і національною поліцією та іншими структурними підрозділами проводитимуть навчання в різних районах столиці з 25-го по 28-ме грудня!”, — йдеться у повідомленні КМВА.

У КМВА кажуть, що їхні заходи зовсім не стосуються мобілізації, натомість слушно нагадують — Україна досі воює, а ворог нікуди не дівся. Тож столиця має різними способами готуватися до “можливого” наступу росіян. Один з них — вишкіл київських силовиків на блокпостах.



“Ці навчання передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень. За умовами, відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів, елементів захисту блокпосту, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи. Навчання має завдання — удосконалення системи управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки (у випадку загострення ситуації) та певні заходи щодо захисту цивільного населення”, — повідомили у КМВА.



Реагують на лякливих киян уже і військові. Просять їх не перейматися, а головне — не сіяти паніку серед інших.

Вони там стоять не за власною ініціативою — посеред проїжджої частини в холоді та на вітру, — а все ж таки відпрацьовують позаштатні ситуації, щоб у разі виникнення реальної загрози обладнати такий блокпост якомога швидше. Можливо, саме навченість військових на початку 22-го року врятувала киян від проникнення численних ДРГ в столицю.

“Паніка” через законопроєкт про мобілізацію

Проте на фоні інформаційної хвилі про нову мобілізацію, непорозумінь та нових скандалів оминути буде вкрай важко. Всі ж чули про законопроєкт із пропозиціями щодо мобілізації? Так от, як повідомляють джерела “Української правди”, депутатам партії “Слуги народу” рекомендували уникати коментарів щодо мобілізації. За їх інформацією, у президента Зеленського попросили, щоб цю тему коментували військові, які і зробили запит щодо мобілізації.

Пояснення від нардепа

А ось інший народний депутат, а до того секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко пояснив, навіщо Україні 450-500 тисяч нових мобілізованих, про які вперше розповів президент Зеленський.

“Люди думали, що ми скоро переможемо, тому вирішили, що можна спокійно жити, не готуватися до мобілізації, що все зроблять хлопці, які вже на фронті. А зараз слова про додаткові 450-500 тисяч мобілізованих стали для всіх холодним душем.

Але скільки людей треба для поповнення санітарних втрат впродовж року? Скільки потрібно для формування нових підрозділів? Приблизно така кількість.

Треба планувати не на два місяці, не на півроку, а на роки, тому що війна, з військової точки зору, може тягнутися ще довго, а з точки зору впливу політичних процесів, може закінчитися хоч завтра, але ніхто цього не знає. Ми маємо готуватися до гіршого варіанту”, — розповів Костенко в коментарі “Укрінформу”.

Українцям загрожують нові штрафи

Змінити правила мобілізації мають доволі сильно, а також є новини і щодо відповідальності за ухилення від призову. В уряді пропонують стягувати за це величезні штрафи. Кабмін пропонує збільшити штрафи за військові правопорушення, наприклад:

за порушення призовниками, військовозобов'язаними та резервістами правил військового обліку — штраф від 8 500 до 17 000 грн;

за порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію — штраф від 25 500 до 34 000 грн для громадян і від 34 000 до 85 000 грн для посадовців;

за порушення цього законодавства під час воєнного стану штраф становитиме від 34 000 до 51 000 грн для громадян і від 153 000 до 204 000 грн для посадовців.

До речі, розглядати законопроєкт про мобілізацію народні депутати почнуть 10 січня.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У Києві раптово з’явилися блокпости: що відбувається та чому жителі панікують?

Читайте також: