У Києві розберуть близько 10 будинків, які зазнали руйнувань через агресію Росії, - Кличко

У Києві розберуть близько 10 будинків, які зазнали руйнувань через агресію Росії, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у місті 10 будинків, які зазнали руйнувань внаслідок російської агресії, не підлягають ремонту їх будуть розбирати.

Про це він заявив 19 квітня в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Близько 10 будинків, де пошкоджені несучі конструкції, будуть розбирати, оскільки вони не можуть бути відремонтовані. Понад 100 будинків, які зазнали пошкоджень, наразі розраховують, яким чином їх можна відновити і відбудувати. Будемо повертатися до нормального життя і робити все, щоб відновити життєдіяльність", - наголосив Кличко та додав, що відновлювати інфраструктуру міста будуть намагатися якнайшвидше - у короткі терміні.

Варто зазначити, що у столиці внаслідок російської агресії зазнали пошкоджень та руйнувань біля 200 будинків.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 55-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: