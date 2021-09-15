У Києві розпочалася консервація Гостинного двору: якою буде доля скандальної будівлі у центрі столиці

У Києві розпочалася консервація Гостинного двору: якою буде доля скандальної будівлі у центрі столиці

Тривалий час ця будівля була об’єктом суперечок між різними власниками.

Вранці у середу, 15 вересня, стіни скандального об’єкту в центрі Києва будівельники почали закривати плівкою, а прилеглу територію під охорону взяла поліція. Майже десять років за Гостинний двір — будівлю давнього торговельного комплексу на Контрактовій площі - тривала боротьба між бізнесменами, державою та активістами.

Тривалий час ця будівля була об’єктом суперечок між різними власниками. Після Революції Гідності Гостинний двір повернули державі, але жодних заходів щодо його збереження досі не було зроблено. Тепер тут хочуть бачити мистецький простір.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Незабаром буде проведено технічне обстеження Гостинного двору, а після цього стартують протиаварійні роботи. Для цього конкурс, який визначить компанію-підрядника. Усе необхідне для початку робіт вже готово, запевняє міністр культури Олександр Ткаченко. За його словами, у цій будівлі точно не буде торгового центру.

“Ми розмовляли з кураторами, які опікуються архітектурною спадщиною і їхня загальна рекомендація була в тому, щоб це був багатофункціональний мистецький центр”, - зауважив міністр.

Однак, остаточну концепцію використання цієї будівлі ухвалять тоді, коли тут розпочнуться протиаварійні роботи. “Спершу треба врятувати будинок”, - підкреслив Ткаченко.

Новини України: консервація гостинного двору - буде проведено технічне обстеження будівлі

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