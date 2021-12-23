У Києві СБУ проводить обшуки в готелі, де зупиняються іноземці, щоб скористатись послугами сурогатних матерів

У Києві СБУ проводить обшуки в готелі, де зупиняються іноземці, щоб скористатись послугами сурогатних матерів

Обставини події ще встановлюються.

У Києві СБУ проводить обшуки в готелі та клініці, яка там розташована, де зупиняються іноземці, щоб скористатись послугами сурогатних матерів.

Про це 23 грудня йдеться у сюжеті ТСН.16:45.

Власники готелю нарікають, що нібито іноземці та немовлята постраждали через дії правоохоронців. У СБУ ситуації поки не коментують.

Кореспондент ТСН з місця події повідомив, що поки ситуація повністю незрозуміла, оскільки правоохоронці ще нічого не прокоментували. У коментарі журналісту ТСН представники готелю нарікали, що іноземці, які приїхали до України, щоб забрати своїх біологічних дітей не могли ні потрапити, ні вийти з готелю.

СБУ завітала до іноземців, які приїхали скористатися послугами сурогатних матерів | Новини України

Адвокат закладу переконує, що є і перебої з постачанням їжі для дітей та заявив, що нібито до дітей не можуть потрапити педіатри. Проте журналіст ТСН наголошує, що він бачив, як іноземці заходили та виходили із готелю.

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