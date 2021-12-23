У Києві СБУ проводить обшуки в готелі, де зупиняються іноземці, щоб скористатись послугами сурогатних матерів

Обставини події ще встановлюються.
У Києві СБУ проводить обшуки в готелі та клініці, яка там розташована, де зупиняються іноземці, щоб скористатись послугами сурогатних матерів.
Про це 23 грудня йдеться у сюжеті ТСН.16:45.
Власники готелю нарікають, що нібито іноземці та немовлята постраждали через дії правоохоронців. У СБУ ситуації поки не коментують.
Кореспондент ТСН з місця події повідомив, що поки ситуація повністю незрозуміла, оскільки правоохоронці ще нічого не прокоментували. У коментарі журналісту ТСН представники готелю нарікали, що іноземці, які приїхали до України, щоб забрати своїх біологічних дітей не могли ні потрапити, ні вийти з готелю.
Адвокат закладу переконує, що є і перебої з постачанням їжі для дітей та заявив, що нібито до дітей не можуть потрапити педіатри. Проте журналіст ТСН наголошує, що він бачив, як іноземці заходили та виходили із готелю.
Читайте також:
- Похований двічі: чому знятого на камери вбивства в Павлограді виявилось недостатньо, щоб посадити винного
- Помстилися за кота: на Тернопільщині діти закидали землею і камінням будинок сусіда, бо запідозрили його у вбивстві
- До військкомату кроком руш: які документи необхідно подавати жінкам, щоб стати на військовий облік