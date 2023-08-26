У Києві серед багатоповерхівок поселився лелека: чи потрібно рятувати птаха (фото, відео)

У Києві в районі Індустріального мосту оселився лелека. Птах поважно обходить подвір’я житлових будинків і дивує своєю присутністю мешканців. Місце, яке лелека обрав для прогулянок, густозаселене і небезпечне для птахів, бо тут є безпритульні собаки і доволі швидко їздять автомобілі.

Лелека поважно прогулюється між будинками на вулиці Гарматній, помічають його біля будинків на вулицях Леваневського та Ніжинській.

Місцеві мешканці підгодовують птаха та виносять воду

Деякі мешканці почали підгодовувати птаха, виносять йому воду у пластикових пляшках. Особливо, коли у Києві було надто спекотно.

У спеку кияни виносять лелеці воду у пластикових пляшках / Фото: ТСН.ua

"Лелека зовсім не боїться людей, навпаки, поважно прогулюється між будинками. Може зупинитися біля дверей під’їзду і роздивлятися перехожих, наче поліцейський або консьєрж. Ми помічаємо його тут вже тривалий час. Птах нікуди не відлітає, хоча візуально, наче здоровий – не кульгає, з крилами все гаразд. Можливо, він звідкись утік – ніхто не знає звідки він тут взявся", - розповідають сайту ТСН.ua місцеві мешканці.

Лелека серед київських багатоповерхівок / Фото: ТСН.ua

Люди хвилюються за долю птаха. Кажуть, що вже скоро лелеки будуть відлітали у теплі краї, а у цього немає компанії. Та й взагалі, птах став ледве не столичним мешканцем. Можливо, йому потрібна допомога ветеринарів або надійний притулок на осінь та зиму.

Що кажуть фахівці

У Київському зоопарку кажуть, що лелек дуже багато під Києвом, та й у столиці їх можна побачити, а от про птаха біля Індустріального мосту там не чули. У зоопарку додають, що з їжею у птаха зараз проблем не має бути. Вони полюють на маленьких мишок, жуків, ящірок, їдять рибу. До речі, ці птахи, часто селяться недалеко від водойм, які теж є у цьому районі. Можливо, лелека поселився, поруч зі ставком, а в житлові квартали заходить із цікавості.

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"У цих птахів розпочинається період міграції, їх часто можна побачити і в Києві. Щодо цього лелеки, то, можливо, він просто ще молодий і не навчився літати. Зараз якраз період, коли лелеки формують зграї і готуються відлітати у теплі краї. Тут потрібно з’ясувати, літає цей лелека чи ні. Може бути, що в нього не зміцніли крила. Якщо у нього є проблеми зі здоров’ям, то птаха потрібно рятувати. На нього можуть напасти безпритульні тварини. На жаль, від цього гине багато птахів", - пояснює сайту ТСН.ua Кирило Трантін, гендиректор Київського зоопарку.

Трантін додає, що зараз у зоопарку мешкає до 20 лелек: у когось пошкоджені крила, у когось травмовані лапи.

"Ми їм, звісно, допомагаємо, але не можемо підбирати усіх птахів з вулиць міста. Люди - молодці, що допомагають птаху. Але потрібно жити в гармонії з природою, а не намагатися усіх врятувати та нести до зоопарку. Якщо ж з лелекою трапиться щось критичне, то наші співробітники зможуть виїхати на місце і його забрати, але сумніваюсь, що саме цим ми допоможемо птаху", - пояснює Кирило Трантін.

Тим часом, місцеві мешканці планують звертатися до столичних зоозахисників, щоб все-таки, якось допомогти приблудному лелеці.

У Києві серед багатоповерхівок поселився лелека

Нагадаємо, у Києві помітили незвичного птаха – білу ворону. Вона ходила неподалік пляжу в Оболонському районі столиці. У Київському зоопарку пояснили, чому ворона сіро-біла.

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