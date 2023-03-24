У Києві серед ночі невідомі запустили салют: налякали весь район (відео)

У Святошинському районі Києва серед ночі невідомі запустили салют, чим неабияк налякали місцевих мешканців. Інцидент стався на столичній Борщагівці 24 березня.

Відео з феєрверками очевидці почали публікувати в телеграм-каналах після третьої години ночі.

"На Борщагівці якість ідіоти пускають салют. Без паніки, нас ніхто не обстрілює зараз", - йдеться під відео.

Варто зазначити, що в ніч проти 24 березня в столиці лунала повітряна тривога.

У поліції Києва ТСН.ua повідомили, що наразі відпрацьовують інформацію про інцидент. Встановлюють осіб, причетних до запуску піротехніки.

"Зараз поліцейські опитують мешканців будинків, біля яких запускали салют. Потрібно встановити, хто саме це зробив. Відпрацьовують прилеглу територію", - додали правоохоронці.

Нагадаємо, що на час воєнного стану в Україні діє заборона на використання піротехнічних виробів. Порушникам може загрожувати адміністративна або кримінальна відповідальність.

Заборона на салюти: як каратимуть порушників

Читайте також: