Категорія
Ексклюзив ТСН
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києві серед ночі невідомі запустили салют: налякали весь район (відео)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
1243
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Києві серед ночі невідомі запустили салют: налякали весь район (відео)

Фото ілюстративне

Поліція вже шукає порушників.

У Святошинському районі Києва серед ночі невідомі запустили салют, чим неабияк налякали місцевих мешканців. Інцидент стався на столичній Борщагівці 24 березня.

Відео з феєрверками очевидці почали публікувати в телеграм-каналах після третьої години ночі.

"На Борщагівці якість ідіоти пускають салют. Без паніки, нас ніхто не обстрілює зараз", - йдеться під відео.

Варто зазначити, що в ніч проти 24 березня в столиці лунала повітряна тривога.

У поліції Києва ТСН.ua повідомили, що наразі відпрацьовують інформацію про інцидент. Встановлюють осіб, причетних до запуску піротехніки.

"Зараз поліцейські опитують мешканців будинків, біля яких запускали салют. Потрібно встановити, хто саме це зробив. Відпрацьовують прилеглу територію", - додали правоохоронці.

Нагадаємо, що на час воєнного стану в Україні діє заборона на використання піротехнічних виробів. Порушникам може загрожувати адміністративна або кримінальна відповідальність.

Заборона на салюти: як каратимуть порушників

Заборона на салюти: як каратимуть порушників

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1243
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація