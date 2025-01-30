У Києві школярі гралися у "ТЦК" і ледь не покалічились: що про це кажуть у поліції

В середині січня у соціальних мережах активно обговорювали незвичний випадок у одній зі шкіл Києва. Начебто на перерві учні гралися в "ТЦК" і один рукою зробив іншому захват шиї та ледь не зламав носа.

Гралися у "ТЦК" і ледь не зламали носа

Про такі дивні та небезпечні ігри школярів повідомлялося у Мережі:

"Добрий день, шановні батьки! Переговоріть з дітьми про наслідки небезпечних ігор. Сьогодні під час перерви діти грали в гру "ТЦК" і виконували захват рукою шиї, що ледве не зламали носа. Пояснювальні написані, розмову з заступником директора з виховної роботи провели!", – вказано у повідомленні з Мережі.

Дорослих ця тема вже не дивує, ось що люди пишуть з цього приводу:

"Як то кажуть, що бачать в те і грають. Але це відвертий треш", – написала Евеліна.

"А що тут дивного? Якщо в 2014 грали в Майдан і беркутів", – зауважує користувачка мережі Катерина.

Люди згадують, як у своєму дитинстві грали у те, що було на той момент популярним – ковбоїв, індіанців, козаків-розбійників та у війну.

Що кажуть в поліції

ТСН.ua поцікавився в поліції Києва, чи дійсно був зафіксований такий випадок.

У ювенальній поліції Києва кажуть, що теж бачили повідомлення про дитячі ігри у "ТЦК", але чи був такий випадок насправді підтвердити не змогли.

"За інформацією відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності ГУ НП у місті Києві повідомлення про небезпечні ігри дітей у "ТЦК" в одній з шкіл столиці до підрозділів поліції Києва не надходили. Щодо повідомлення, яке ширилося у Мережі, то його походження наразі не встановлено", – розповіли ТСН.ua в поліції Києва.

Там додають, що з метою забезпечення законних прав та інтересів дітей, запобіганню правопорушень у дитячому, зокрема освітньому середовищі, виявлення причин та умов, що сприяють їх учиненню, надання допомоги дітям уразливих категорій, а також налагодження партнерських відносин поліції з дітьми поліцейські підрозділи ювенальної превенції на постійній основі проводять профілактичні заходи у закладах освіти столиці.

Забезпечено максимальну присутність ювенальних поліцейських в закладах освіти для створення безпечного освітнього середовища.

Постійний моніторинг Мережі

Крім того, ювенальними поліцейськими постійно здійснюється моніторинг соціальних мереж щодо виявлення публікацій за участю неповнолітніх. Вказаний напрям діяльності перебуває на постійному контролі керівництва столичної поліції та є пріоритетним.

"За даним напрямом роботи у відділі ювенальної превенції управління превентивної діяльності ГУ НП у місті Києві закріплений поліцейський, який контролює події за участю дітей в інтернеті та у разі виявлення, дану подію реєструють до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події територіальних управлінь поліції ГУ НП у місті Києві та за результатами перевірок приймається рішення згідно чинного законодавства", – зазначають в поліції Києва.

Там додають, що підрозділами ювенальної превенції спільно з педагогічними колективами закладів освіти напрацьовуються комплексні заходи з протидії і запобіганню правопорушень в учнівських колективах з використанням інтерактивних методик, воркшопів, вебінарів, тренінгів, лекцій та бесід.

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