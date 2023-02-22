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У Києві сильно затопило одну з вулиць, автомобілі занурились у воду: що сталось (фото, відео)

У Києві сильно затопило одну з вулиць, автомобілі занурились у воду: що сталось (фото, відео)

Автор
Олександр МарущакОлександр Марущак
Дата публікації
Перегляди
1071
Час на прочитання
1 хв
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У Києві сильно затопило одну з вулиць, автомобілі занурились у воду: що сталось (фото, відео)

скриншот з відео / "Реальный Киев", Telegram

На одній з вулиць столиці стався прорив труби.

Сьогодні, 22 лютого, у Києві через прорив труби затопило вулицю Драгоманова 17.

Відео із затопленою дорогою з'явились у місцевих Телеграм-каналах.

На роликах помітно, як вода на вулиці здіймається від руху автівок. Інші машини стоять край дороги.

Як повідомили ТСН.ua в Київводоканалі, на місце аварії направили ремонтні бригади. Фахівці мають обстежити ділянку та перекрити витік води.

Деталі обіцяють розповісти згодом.

Нагадаємо, 2 лютого у Києві прорвало трубу тепломережі на вул. Малевича, внаслідок чого гаряча вода полилася дорогою і тротуаром, а всю вулицю затягло парою.

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Дата публікації
Перегляди
1071
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