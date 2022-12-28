У Києві спалахнула масштабна пожежа: чорний дим піднявся над Академмістечком (відео)

Над Академмістечком піднявся чорний дим.
У Києві вдень 28 грудня спалахнула масштабна пожежа в районі житлового масиву Академмістечко. Відео зі стовпом чорного диму над будинками публікують кияни в Мережі.
Як повідомили ТСН.ua в столичній ДСНС, пожежа виникла в приміщенні шиномонтажу, на бульварі Академіка Вернадського, 34.
На місці події працюють рятувальники. Інформації про потерпілих немає.
Нагадаємо, у Києві виникла пожежа в 10-поверховому будинку в Дарницькому районі. Вогонь спалахнув у квартирі на сьомому поверсі.
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