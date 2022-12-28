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У Києві спалахнула масштабна пожежа: чорний дим піднявся над Академмістечком (відео)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
2384
Час на прочитання
1 хв
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У Києві спалахнула масштабна пожежа: чорний дим піднявся над Академмістечком (відео)

Фото з відкритих джерел

Над Академмістечком піднявся чорний дим.

У Києві вдень 28 грудня спалахнула масштабна пожежа в районі житлового масиву Академмістечко. Відео зі стовпом чорного диму над будинками публікують кияни в Мережі.

Як повідомили ТСН.ua в столичній ДСНС, пожежа виникла в приміщенні шиномонтажу, на бульварі Академіка Вернадського, 34.

На місці події працюють рятувальники. Інформації про потерпілих немає.

Скриншот/ Відео з відкритих джерел / ©
Скриншот/ Відео з відкритих джерел

Нагадаємо, у Києві виникла пожежа в 10-поверховому будинку в Дарницькому районі. Вогонь спалахнув у квартирі на сьомому поверсі.

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Дата публікації
Перегляди
2384
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