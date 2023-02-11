У Києві спалахнула масштабна пожежа, місцеві пишуть про звуки вибуху: перші подробиці

Площа пожежі - 200 квадратних метрів.
У Києві ввечері, 11 лютого, спалахнула масштабна пожежа у Гідропарку. Місцеві заявляють, що чули звуки вибухів, проте рятувальники кажуть, що їм про це нічого невідомо.
Про це пресслужба ДСНС м. Києва повідомила у коментарі ТСН.ua.
Рятувальники повідомили, що що в Гідропарку спалахнула сильна пожежа – горить сауна.
"Рятувальники вже на місці, вони гасять полум’я. Вогонь охопив площу в 200 квадратних метрів. Поки відсутня інформація про потерпілих", - розповіли ТСН.ua в ДСНС Києва.
Стосовно вибуху, пожежні кажуть, якщо він і був, то до прибуття рятувальників.
Станом на зараз рятувальники ліквідували пожежу. За попередніми даними, потерпілих через займання немає.
Нагадаємо, у Києві в ніч проти 7 лютого спалахнула пожежа в квартирі на 17-му поверсі. Подія сталася на вулиці Касіяна, що в Голосіївському районі столиці. Очевидці припускали, що в квартирі вибухнув генератор.
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