У Києві спалахнула масштабна пожежа: над містом стоїть чорний дим (фото, відео)

У Києві зранку 21 липня спалахнула масштабна пожежа в Гідропарку. Над містом піднявся чорний дим.

Як повідомили сайту ТСН.ua в Головному Управлінні ДСНС у Києві, там загорілася двоповерхова будівля.

За попередньою інформацією, пожежа на площі 120 квадратних метрів сталася в продуктовому магазині. Рятувальники локалізували її о 8:13 та ліквідували о 8:41. Ніхто не постраждав.

Пожежа в Гідропарку в Києві / Фото: Київ Інфо

Пожежа в Гідропарку в Києві / Фото: Реальний Київ

Пожежа в Гідропарку в Києві / Фото: Київ Оперативний

Пожежа в Гідропарку в Києві / Фото: Київ Інфо

Нагадаємо, у Києві зафіксували на відео, як містянка жорстоко поводилася з власним песиком, якого вивела на прогулянку. Поліція відкрила кримінальну справу проти киянки.

У Києві спалахнула масштабна пожежа в Гідропарку

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