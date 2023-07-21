У Києві спалахнула масштабна пожежа: над містом стоїть чорний дим (фото, відео)

Через пожежу утворився затор.
У Києві зранку 21 липня спалахнула масштабна пожежа в Гідропарку. Над містом піднявся чорний дим.
Як повідомили сайту ТСН.ua в Головному Управлінні ДСНС у Києві, там загорілася двоповерхова будівля.
За попередньою інформацією, пожежа на площі 120 квадратних метрів сталася в продуктовому магазині. Рятувальники локалізували її о 8:13 та ліквідували о 8:41. Ніхто не постраждав.
Нагадаємо, у Києві зафіксували на відео, як містянка жорстоко поводилася з власним песиком, якого вивела на прогулянку. Поліція відкрила кримінальну справу проти киянки.
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