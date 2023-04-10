У Києві спалахнула масштабна пожежа: палає на 20 поверсі (фото)

Рятувальники вже ліквідовують загорання.
У Києві на Позняках сталася пожежа в житловому будинку на вулиці Здолбунівській.
Будинок, який вже досить давно стоїть недобудованим, місцеві мешканці називають "підковою" - відповідно до форми.
Як повідомили сайту ТСН.ua в ДСНС Києва, в багатоповерхівці загорілося сміття.
"На 20 поверсі, в закинутій недобудові, загорілося сміття. На місці працюють рятувальники – гасять вогонь. Площа пожежі невелика, але є задимлення", - розповіли нам в ДСНС Києва.
Причина загорання - поки що невідома.
Нагадаємо, вранці 10 квітня у Києві стався прорив теплотраси. Зупинка і траса неподалік метро "Дружби народів" у столиці буквально зникли в парі, а дороги та тротуари залило окропом.
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