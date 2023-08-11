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У Києві спалахнула масштабна пожежа: що горить

Автор
Олександр МарущакОлександр Марущак
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У Києві спалахнула масштабна пожежа: що горить

Пожежа спалахнула в Солом’янському районі столиці / Фото: із соцмереж

Загорілися відселена будівля і дерева.

У Києві спалахнула масштабна пожежа. Очевидці повідомляють про клуби чорного диму, який піднімається над будинками.

Як повідомили сайту ТСН.ua у ДСНС Києва, пожежа спалахнула в Солом’янському районі столиці на вулиці Кубанська, 11.

"Горить одноповерхова відселена будівля і дерева навколо неї на площі 70 квадратних метрів. О 18:36 пожежу ліквідовано. Потерпілих немає", - повідомили нам у ДСНС Києва.

Нагадаємо, на Київщині блискавка підпалила кілька будинків.

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Дата публікації
Перегляди
4152
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