У Києві спалахнула масштабна пожежа в квартирі на 17-му поверсі: що відомо (фото, відео)

Квартира, де сталася пожежа, була переобладнана під офіс.
У Києві в ніч проти 7 лютого спалахнула пожежа в квартирі на 17-му поверсі. Подія сталася на вулиці Касіяна, що в Голосіївському районі столиці. Очевидці припускали, що в квартирі вибухнув генератор.
Як повідомили ТСН.ua у ДСНС Києва, таку інформацію вони не підтверджують. Квартира, де зайнялася пожежа, була переобладнана під офіс.
"У Мережі писали нібито генератор - такої інформації немає. Пожежа на балконі почалася, там офісне приміщення. Без жертв та постраждалих", - повідомила спікер Світлана Водолага.
Детальну інформації щодо пожежі в ДСНС повідомлять згодом.
Нагадаємо, під Києвом вогонь охопив чотири поверхи багатоповерхівки на площі 200 квадратних метри. Займання сталось у десятиповерховому житловому будинку.
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