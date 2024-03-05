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У Києві спалахнула масштабна пожежа, в небо піднімається чорний дим: що сталося (відео)

У Києві спалахнула масштабна пожежа, в небо піднімається чорний дим: що сталося (відео)

У Києві на Борщагівці виникла масштабна пожежа / Фото: із соцмереж

Відео з чималим задимленням публікують у соціальних мережах очевидці.

У Києві спалахнула масштабна пожежа. Полум’я та чорний дим в небі помітили на столичній Борщагівці.

Відео з чималим задимленням публікують у соціальних мережах очевидці.

У столичній ДСНС сайту ТСН.ua повідомили, що вогонь спалахнув на шпалерному ринку.

Полум’я та чорний дим в небі помітили на столичній Борщагівці / Фото: із соцмереж / ©
Полум’я та чорний дим в небі помітили на столичній Борщагівці / Фото: із соцмереж

"На місці працюють рятувальники. Пожежа виникла на шпалерному ринку – вулиця Зодчих, 58-а у Святошинському районі. Загорілося два кіоски на Борщагівському ринку. Пожежу ліквідовано на площі 50 квадратних метрів", – розповіли нам у ДСНС Києва.

Наразі немає інформації про постраждалих.

У Києві на Борщагівці палає ринок

У Києві на Борщагівці палає ринок

Нагадаємо, під Києвом вибухнув та загорівся будинок, постраждала жінка.

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