У Києві спалахнула пожежа поруч лінією метро: що сталося

За пожежею пасажири спостерігали з вікон вагону.
У Києві сталася пожежа поруч з відкритою ділянкою метрополітену біля станції метро "Лісова".
У соціальних мережах публікують відео поїзда з пасажирами, який зупинився біля місця загоряння. Видно, що в салон потрапляє дим, а працівники подземки відкривають двері та передають на вулицю вогнегасник.
Як розповіли ТСН.ua в Київському метрополітені, з боку міського проспекту сталося загоряння трави.
"Полумʼя під парканом перекинулося і на територію метро. Працівники метро ліквідували загорання на території підприємства. Паралельно було викликано пожежників на міську територію для ліквідації", – повідомили у пресслужбі метрополітену.
Нагадаємо, в одному з районів Києва впали уламки БПЛА і виникла пожежа.
Читайте також: