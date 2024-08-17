Категорія
Ексклюзив ТСН
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києві спалахнула пожежа поруч лінією метро: що сталося

У Києві спалахнула пожежа поруч лінією метро: що сталося

Спочатку загорілася суха трава, а потім полумʼя під парканом перекинулося і на територію метро / Фото: скриншот з відео

За пожежею пасажири спостерігали з вікон вагону.

У Києві сталася пожежа поруч з відкритою ділянкою метрополітену біля станції метро "Лісова".

У соціальних мережах публікують відео поїзда з пасажирами, який зупинився біля місця загоряння. Видно, що в салон потрапляє дим, а працівники подземки відкривають двері та передають на вулицю вогнегасник.

Як розповіли ТСН.ua в Київському метрополітені, з боку міського проспекту сталося загоряння трави.

"Полумʼя під парканом перекинулося і на територію метро. Працівники метро ліквідували загорання на території підприємства. Паралельно було викликано пожежників на міську територію для ліквідації", – повідомили у пресслужбі метрополітену.

Нагадаємо, в одному з районів Києва впали уламки БПЛА і виникла пожежа.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація