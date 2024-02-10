У Києві спалахнув скандал через екоцид їжаків: що сталося та до чого тут кіоски (фото)

В зоопарку дали поради, як можна врятувати тваринок, які ще не вийшли із зимової сплячки.

У Києві розгорівся скандал через їжаків. Зооактивісти звинуватили в екоциді працівників КП "Київблагоустрій", які демонтували МАФ на Оболонському проспекті та зруйнували зимові гнізда їжаків, які зимували під кіоском.

У Мережі пишуть, що людям вдалося врятувати дев’ять їжачків та публікують фото з врятованими тваринами у ванній.

Їжачків, які втратили домівку прихистили у себе вдома небайдужі мешканці району. На жаль, одна тваринка загинула під час демонтажу кіоску.

Фото: із соцмереж

Зооактивісти вважають те, що трапилося – справжнім екоцидом, бо в міських умовах їжаки люблять зимувати під кіосками.

Вони б’ють на сполох, бо демонтаж незаконних кіосків має продовжитися. Тож рахунок їжаків, чиє життя опиниться під загрозою, може піти на десятки. Люди вимагають призупинити демонтаж кіосків до весни, коли їжаки виходять із сплячки.

Поки невідомо чи призупинять комунальники демонтаж кіосків через їжачків. До речі, з понеділка обіцяють теплу погоду, за якої колючі можуть прокидатися від сну.

В Київському зоопарку ТСН.ua розповіли, як можна зарадити тваринам.

"Їжаків не варто тримати у домашні умовах, до того ж у ванній. Їх можна віднести у найближчий парк або ліс, де є повалені дерева з дуплами та розмістити їх там. Також люди, які знайшли їжачків, можуть принести тварин до зоопарку. Ми їх розмістимо в вольєрі з сіном і вони зможуть дозимувати у нас до весни. Поки ніхто з мешканців району чи активістів до нас не звертався", - розповів Кирило Трантін, директор Київського зоопарку.

Він додає, що у місті та на околицях справді дуже багато їжаків. А під кіосками вони селяться на зимівлю, бо там тепло та безпечно.

Нагадаємо, у вересні 2023 року у Києві на Теремках невідомі підпалили відомий притулок для котів "Котохата" – внаслідок пожежі загинуло щонайменше сім котів.

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